Končící premiér Babiš považuje za úspěch, že menšinová vláda vydržela celé funkční období

Premiér v demisi Andrej Babiš svolal na dnešní ráno poslední jednání své vlády, aby poděkoval ministrům za spolupráci.

Za úspěch Babiš považuje, že menšinový kabinet ANO a ČSSD vydržel celé funkční období. Na závěrečné tiskové konferenci, které se nezúčastnil žádný člen vlády za sociální demokracii, poděkoval lidem za podporu. Ve 12:30 bude Babiš čekat u vchodu do Strakovy akademie a přivítá nového premiéra Petra Fialu.

„Já jsem dnes svolal vládu, abych poděkoval všem ministrům za spolupráci, a hlavně jsme chtěli poděkovat všem lidem, kteří nás zvolili do našich funkcí. Myslím si, že můžu říct za všechny, že jsme dělali maximum pro to, abychom jejich očekávání naplnili,“ uvedl Babiš.

Funkční období kabinetu nebylo podle končícího ministerského předsedy lehké, neboť poslední dva roky ovlivnila koronavirová pandemie. „Jaká byla naše vláda, vyhodnotí historie v nějakém čase,“ řekl Babiš. Kabinet podle něj plánuje publikaci shrnující fungování vlády.

Česko podle Babiše prosperuje, má nejnižší nezaměstnanost v EU, nízkou zadluženost. Vyzdvihl, že jeho kabinet navyšoval důchody, snižoval daně a investoval do dopravy, zdravotnictví, digitalizace, sportu nebo armády.

Kabinet ANO a ČSSD podal demisi 11. listopadu, od té doby vykonává z pověření prezidenta Miloše Zemana prozatímně svou funkci do jmenování nové vlády. Končí přibližně po třech a půl letech. Babiš se stal druhým nejdéle sloužícím premiérem po Václavu Klausovi. Ministry Fialova kabinetu jmenuje Zeman dnes v 11 hodin v Lánech, zhruba hodinu po poledni se chystají ve Strakově akademii poprvé zasednout. V dnešních odpoledních hodinách a v sobotu pak bude členy vlády Fiala uvádět do úřadů.

Předsednictví Česka v EU

Končící premiér Andrej Babiš vyzval k tomu, aby české předsednictví v Evropské unii v druhé polovině příštího roku nebylo předmětem domácí politické soutěže. Novinářům na závěrečné tiskové konferenci svého kabinetu řekl, že je připraven ho z opozice podporovat. Opět v té souvislosti odmítl kritiku, že jeho kabinet předsednictví nepřipravil dost dobře.

Babiš připomněl, že kabinet ANO a ČSSD v srpnu navýšil rozpočet předsednictví Česka v EU o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. Opoziční politici, ekonomové a další osobnosti v létě kritizovali tehdejší rozpočet předsednictví, ale i malou pozornost, kterou mu podle nich vláda věnovala. „Stále slyšíme, že jsme předsednictví údajně nepřipravili tak, jak by mělo být připraveno, není to pravda,“ řekl dnes Babiš.

Končící kabinet má podle něj velký zájem na tom, aby Česko při předsednictví v Radě EU obstálo. „Jsme přesvědčeni, že předsednictví musí být mimo vnitropolitickou soutěž, že to nesmí být politické téma, že se musíme spojit,“ uvedl Babiš. Nastupující kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) má podle něj možnost si pro předsednictví stanovit další témata k těm, která připravila jeho vláda.

Obecný program Rady EU pro příští rok a půl, na němž se dohodli zástupci tří příštích předsednických zemí, Francie, Česka a Švédska, schválily státy EU tento týden. Přes některé odlišnosti v názorech na témata, jako je obchodní či migrační politika, se trio shodlo na společném směru, jímž by se sedmadvacítka měla v příštích 18 měsících ubírat. Zaměřit se Paříž, Praha a Stockholm chtějí na klimaticky šetrné zotavení ekonomik po pandemické krizi, posilování zdravotní unie či lepší zabezpečení vnějších hranic bloku.

Na českém území je při předsednictví v plánu 282 akcí. Konat by se měl jeden neformální summit hlav států, 14 neformálních Rad EU, dvě setkání české vlády s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, 66 neformálních pracovních skupin nebo 51 konferencí a dalších předsednických jednání. Neformální rady by se v Praze měly konat od července do října, termín summitu zatím nebyl stanoven.