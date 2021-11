Účastníci nedělních debat vesměs proti povinnému očkování, vůči neočkovaným by ale přitvrdili

Zavedení povinného očkování proti koronaviru by podle ministryně financí v demisi a předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové trvalo v České republice dva roky, a to i kvůli nutným legislativním změnám. Na to podle Schillerové není čas. Není zastánkyní povinného očkování i proto, že člověk by si o svém těle měl rozhodovat sám.

Jak ale Alena Schillerová řekla dnes v pořadu CNN Prima News Partie Terezie Tománkové, v opatřeních by více omezila neočkované. Při diskusích ve vládě v tomto týdnu chtěla prosadit tzv. rakouský model, kdy by neočkovaní lidé mohli opustit bydliště jen v nezbytných případech. Epidemiolog Roman Prymula v pořadu doplnil, že vláda měla zpřísnění zavést před 14 dny. Protiepidemická omezení budou podle jeho odhadu trvat ještě minimálně půl roku. Schillerová je pro velmi přísná opatření pro neočkované, kteří se očkovat mohou. „Ohrožují zbytek odpovědné populace, která se očkovat nechala,“ uvedla. Neočkovaní podle ní zahlcují nemocnice. Pokud se lidé nenechali přesvědčit domluvami, není podle Schillerové jiná cesta než striktní omezení. Vstup do služeb nebo na hromadné kulturní a sportovní akce bude od pondělí umožněn až na výjimky jen lidem s dokončeným očkováním a těm, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid-19. Opatření jsou podle Prymuly nastavena správně, nápor nákazy podle něj ale už v tuto chvíli nezastaví. Teoreticky se ČR podle něj může vyhnout uzávěře, je podle něj ale třeba zavést cílená opatření a zamezit zbytečným kontaktům. Budoucí vláda podle místopředsedy ODS a adepta na ministra dopravy Martin Kupky chystá adresnější a transparentnější kampaň týkající se očkování proti koronaviru. Má zdůraznit, že očkování „nevypne epidemii“ a nezabrání nakažení, zmírní ale průběh nemoci. Kupka také v pořadu mluvil o potřebě zajistit dostatečný počet PCR testů na koronavirus. Poslankyně SPD Karla Maříková souhlasila s tím, že očkování může předejít závažnému průběhu onemocnění. Pokládá ale za diskriminační testovat jen neočkované. „Měli bychom dělat výtěry všem,“ přisvědčila lékařka a senátorka Alena Dernerová z klubu STAN, podle níž nákazu mohou šířit i očkovaní. PCR testy by mohly být podle senátorky nahrazeny antigennímy testy, pokud budou kvalitní. Povinné očkování je velmi citlivá věc, jde o politické rozhodnutí, řekl Prymula. S covidem se podle něj lidé musí naučit žít, míní, že s omezeními je nutné počítat ještě alespoň půl roku. „Vakcinace musí pokrývat mutace, které tu jsou,“ řekl. Lékař a poslanec ANO Jiří Mašek, souhlasil s Prymulou v tom, že opatření měla být přijata dříve, záleželo ale na politickém rozhodnutí. Místopředseda sněmovny a KDU-ČSL Jan Bartošek v pořadu uvedl, že každý člověk má právo vybrat si, jak se bude proti koronaviru bránit. Lidé, kteří se nechtějí nechat očkovat, ale musejí převzít zodpovědnost za své rozhodnutí. Nová vláda podle něj ale udělá vše pro to, aby nenastala další uzávěra. Už vůbec si nedovede představit, že by se znovu zavřely školy, dodal. Pro lidi od 60 let a chronicky nemocné bude od 1. prosince možné přeočkování třetí dávkou vakcíny proti covidu-19 už po pěti měsících od ukončené vakcinace. Nyní je interval šest měsíců. Ve svém internetovém pořadu Čau lidi to dnes řekl premiér v demisi Andrej Babiš. Ukončené očkování má v Česku 6,2 milionu lidí, třetí, posilující dávku zatím dostalo zhruba 621 000 lidí. „Pro další věkové kategorie se budeme snažit co nejdříve,“ řekl Babiš. Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková považuje zavedení povinného očkování za „odborně čisté“ řešení. „My jsme to diskutovali a v podstatě to není asi zatím tzv. politicky hratelné,“ řekla dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Rozumné by bylo se podle Vašákové alespoň inspirovat v některých evropských zemích, které zavedly povinné očkování pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. Oficiální informaci o počtu očkovaných zaměstnanců v zařízeních sociální péče ministerstvo zdravotnictví podle ní nemá, ale odhaduje to na 60 až 70 procent, může to být podle ní ale možná i méně. Sobota přinesla nejvyšší nárůst nakažených ve volném dni V sobotu přibylo v Česku 14 402 potvrzených případů covidu-19. Je to nejvyšší přírůstek ve volném dni za celou dobu epidemie. Takzvané incidenční číslo opět vzrostlo na nové maximum - na 100 000 obyvatel připadá k dnešku v posledních sedmi dnech 978 nakažených. V nemocnicích bylo v sobotu s nákazou 4818 lidí, z toho 713 v těžkém stavu. Dosud v Česku zemřelo 32 079 nakažených, za tento týden je zatím 468 obětí, na sobotu jich připadá 35. Laboratoře v sobotu provedly přibližně 91 000 testů, podíl nakažených se u všech typů testů zvýšil. U nejvyužívanějších preventivních a plošných testů bylo pozitivních 7,88 procenta vzorků, v případě epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, stoupla pozitivita na 16,13 procenta. U takzvané diagnostické a klinické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se podíl nakažených dostal přes 41 procent. Incidenční číslo se výrazně liší v jednotlivých regionech. Nejhorší situace zůstává na Moravě. V Olomouckém kraji připadá na 100 000 obyvatel v posledních sedmi dnech 1386 nakažených. Kvůli prudce se zhoršující epidemické situaci se od pondělí přestanou uznávat testy na covid-19 jako covidový certifikát. Lidé se při vstupu do restaurací, hotelů, provozoven služeb či na hromadné akce budou muset prokázat už jen kompletním očkováním nebo dokladem o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Bude pokračovat testování ve školách a začnou se pravidelně testovat i neočkovaní zaměstnanci ve firmách. Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v rozhovoru pro deník Blesk připustil, že při očkování proti covidu-19 bude pro některé možná potřeba i čtvrtá dávka vakcíny. Zároveň uvedl, že třetí dávkou se asi postupně budou muset naočkovat všichni. Povinné plošné očkování stále odmítá. Je ale podle něj možné nařídit vakcinaci některým profesním organizacím nebo komorám, pokud o to budou samy stát. Zdravotníci dosud v zemi podali 13,019 906 dávek vakcíny. V sobotu očkování podstoupilo více než 15 000 lidí. Zájem v posledních dnech roste i vzhledem k chystaným přísnějším opatřením. Od loňského března, kdy epidemie v Česku vypukla, odhalily laboratoře celkem 1,995 291 případů koronaviru. Z nákazy se dosud vyléčilo více než 1,76 milionu lidí. Mohlo by vás zajímat Ve Vídni se protestovalo proti koronavirovým restrikcím, v Haagu došlo k násilnostem

Na Australian Open si zahrají jen očkovaní tenisté. Nastoupí Djoković?

Pro povinné očkování proti covidu je více než čtvrtina Čechů