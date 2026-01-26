Archeologický objev století: V Itálii objevili ztracenou baziliku starou 2000 let!
26. 1. 2026 – 9:20 | Zpravodajství | Alex Vávra
Archeologové v italském Fanu odkryli stavbu, která může definitivně změnit pohled na jednoho z nejvlivnějších myslitelů dějin architektury. Po staletích hledání se poprvé podařilo identifikovat skutečnou budovu navrženou Vitruviem – mužem, jehož texty formovaly architekturu Západu od antiky až po renesanci.
Archeologie občas nabídne objev, který zapadne do odborných časopisů a pomalu se usadí v učebnicích. A pak jsou tu nálezy, které okamžitě rezonují daleko za hranicemi akademického světa. Právě do druhé kategorie patří objev dvoutisícileté baziliky ve městě Fano ve střední Itálii, kterou odborníci s mimořádnou jistotou připisují Marcusi Vitruviovi Polliovi. Muži, jehož jméno se po staletí skloňovalo hlavně v teoretických textech, se tak poprvé dostává do přímého kontaktu s hmotnou realitou.
Vitruvius byl architekt, inženýr i myslitel, který v díle De architectura shrnul ideály harmonie, proporcí a funkčnosti. Jeho spis ovlivnil podobu evropské architektury na více než dva tisíce let a inspiroval i renesanční mistry včetně Leonarda da Vinciho. Přesto se až dosud zdálo, že jeho skutečné stavby zůstaly navždy ztraceny. Fano nyní tento pohled zásadně mění.
Bazilika, která vystoupila z knihy
Objev se odehrál během rekonstrukce náměstí Piazza Andrea Costa, v samotném historickém jádru Fana, někdejší římské kolonie Fanum Fortunae. Dělníci narazili na masivní kamenné základy a části sloupů, které na první pohled naznačovaly přítomnost výjimečné stavby. Následný archeologický výzkum odhalil, že se jedná o veřejnou baziliku, přesně odpovídající popisu v páté knize De architectura.
Stavba měla obdélný půdorys, deset sloupů na delších stranách a čtyři na kratších. Sloupy o průměru přibližně jeden a půl metru dosahovaly výšky kolem patnácti metrů a vytvářely monumentální prostor, který sloužil jako centrum občanského života. Vitruvius ve svém textu popsal nejen rozměry, ale i detaily pilastrů, nárožních podpor a proporcí. Právě tyto detaily umožnily archeologům s překvapivou přesností předvídat polohu dalších prvků ještě před jejich odkrytím.
Bazilika byla dokončena roku 19 př. n. l. a stala se symbolem římské moci i řádu. Její poloha se však postupem času vytratila z paměti města. Fano prošlo během staletí řadou katastrof, od válečných tažení v době napoleonských válek až po bombardování během druhé světové války. Římské vrstvy byly ničeny, překrývány novější zástavbou a bazilika se zdála být definitivně ztracená.
Město, které se vrací na mapu dějin
První náznaky návratu Vitruviovy stavby se objevily už v roce 2022 při vykopávkách v ulici Via Vitruvio, kde archeologové odkryli mramorové zdi a dlažbu svědčící o existenci reprezentativní budovy. Současný objev na Piazza Andrea Costa tyto indicie potvrdil a propojil je do uceleného obrazu.
Pro Fano jde o zásadní zlom. Město, které dosud stálo ve stínu slavnějších italských lokalit, se nyní dostává do centra mezinárodní pozornosti. Italské úřady už podnikají kroky k tomu, aby bazilika získala ochranný status UNESCO. Paralelně probíhají další výzkumy, které mají určit rozsah dochovaných struktur a možnosti jejich budoucího zpřístupnění veřejnosti.
Objev Vitruviovy baziliky má však význam daleko přesahující regionální hranice. Poprvé umožňuje konfrontovat teoretický text, který formoval architekturu Západu, s konkrétní stavbou. Ukazuje, že Vitruvius nebyl jen abstraktní myslitel, ale praktik, jehož ideály dokázaly fungovat v reálném městském prostoru.
Závěr tohoto příběhu se teprve píše. Další vykopávky mohou přinést nové detaily a možná i překvapení. Už nyní je ale zřejmé, že Fano se stalo místem, kde se po dvou tisících letech setkávají slova a kámen. A Vitruvius, dosud známý hlavně z knihoven a nákresů, konečně vystupuje z textu do skutečného světa.