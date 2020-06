Kolik stojí Elvisův suspensor posázený drahokamy?

Mnozí první budou poslední a poslední první, praví se v Matoušově evangeliu. Tuto větu by býval mohl podepsat italský cyklista, který pro to, aby byl poslední, dělal doslova psí kusy. více

- Magazín - 0

Autoritu zpečetěnou kopyty. Britská královna jezdila na koni v čele vojenských přehlídek do osmdesáti let, první československý prezident to zvládl do třiaosmdesáti. více