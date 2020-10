Koalice se shodla na rozpočtovém schodku 320 miliard

AKTUALITA - Ekonomika autor: luk

Koalice ANO a ČSSD se shodla na návrhu schodku rozpočtu na příští rok 320 miliard korun. Tripartita rozpočet projedná v pondělí, vláda o týden později.

"Jednání bylo hodně technické, naprosto nekonfliktní, protože rozpočet byl předjednán se všemi kapitolami. Já jsem to zrekapitulovala, dořešili jsme některé technické otázky s tím, že jsme se shodli na tom, že rozpočet bude v pondělí 12. října na tripartitě a 19. října na vládě," řekla novinářům po jednání ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Shodli jsme se na tom, že schodek je 320 miliard," doplnila.

ČSSD v minulosti opakovaně mluvila o možnosti zavést sektorové daně, například bankovní daň. Podle vicepremiéra a předsedy sociálních demokratů Jana Hamáčka by bylo vhodné zamyslet se i nad zrušením některých daňových výjimek, aby se plánovaný deficit rozpočtu snížil.

Možné zavedení bankovní daně ale koalice podle Schillerové neřešila, sama ministryně to považuje za nereálné. "K něčemu jsme se zavázali, je tu nějaká předvídatelnost. Buďme rádi, že máme zdravý bankovní sektor, což je jeden z benefitů v této velmi těžké hospodářské krizi, protože bankovní sektor pomůže zafinancovat úvěry, hypotéky," uvedla ministryně. "Myslím, že by to nebylo v tuto chvíli fér, nehledě na to, že bankovní sektor nám platí asi 16 miliard na daních. Když jsem prominula v červnu letošního roku zálohy, tak celá řada velkých bankovních domů je zaplatila, byť jsem je prominula všem poplatníkům," dodala.

"Nereálné by i bylo čistě technicky to zvládnout, protože co dnes není ve Sněmovně v nějaké fázi legislativního procesu, tak nemá šanci do voleb projít," doplnila Schillerová.

Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s růstem důchodů, zvýšením platů učitelů, vyššími výdaji na zdravotnictví nebo sociální dávky a s růstem investic. Národní rozpočtová rada, opoziční politici i řada ekonomů návrh rozpočtu kritizují.