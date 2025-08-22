Dnes je pátek 22. srpna 2025., Svátek má Bohuslav
Když muž slibuje a nic nesplní: Jak poznat, kdy jde ještě o chybu a kdy už o varovný signál?

22. 8. 2025 – 11:00 | Magazín | Veronika Borská

zdroj: ChatGPT
Když muž slíbí a nesplní, zanechá to v ženě pocit zklamání a nejistoty. Jednou zapomenutý dárek, podruhé odřeknutý víkend, potřetí prázdné sliby o společné budoucnosti. Možná se přistihnete, že hledáte výmluvy za něj  a přitom ztrácíte samy sebe. Jak v takové situaci jednat, kde nastavit hranice a kdy si přiznat, že je čas odejít?

Slíbil, že přijde na vaše narozeniny, a vy jste se těšila na chvíli, kdy se objeví s kyticí a úsměvem, který říká: Na tebe bych nikdy nezapomněl. Jenže místo toho se odmlčel na celé dva týdny. Přísahal, že jednou přijde den, kdy vás požádá o ruku, a vy jste už roky jeho družkou bez prstýnku, bez jistoty, bez budoucnosti. Nebo se domluvil, že strávíte společný víkend, ale na poslední chvíli oznámil, že musí řešit „něco důležitějšího“. A vy tam stojíte s otázkou, kterou si pokládají tisíce žen: co to vlastně znamená, když muž své sliby neplní?

Když realita naráží na naše růžové brýle

Na začátku vztahu bývá všechno barevnější, než ve skutečnosti je. Muž, který vás zasypává pozorností a komplimenty, snadno překryje svou slabinu, neschopnost stát si za slovy. Jenže s postupem času se ukáže, že právě tahle vlastnost je pro partnerský vztah klíčová. Partner, který slibuje, ale nekoná, podkopává důvěru, a důvěra je základ, bez kterého nemůže fungovat nic. Mnoho žen v takových chvílích hledá omluvy, připisují to vyšší moci, pracovním povinnostem, nešťastným náhodám, dokonce i traumatům z dětství. Jenže to je nebezpečná hra. Každá výmluva, kterou si pro partnera najdeme, nás vzdaluje od reality a přibližuje k iluzím. A v iluzi se dlouho žít nedá – dřív nebo později začne bolet.

Sebehodnota jako kotva

To nejdůležitější, co v takové situaci potřebujete, není další omluva za jeho chování, ale vlastní sebehodnota. Když si uvědomíte, že vaše pocity a potřeby jsou stejně důležité jako jeho, změní se celý pohled na vztah. Sebeúcta neznamená, že při každém porušení slibu sbalíte kufry a odejdete. Ale znamená to, že nastavíte hranici: „Tady končí moje trpělivost, tady už to není v pořádku. Spolehlivý muž se totiž nebojí vysvětlit, proč musel změnit plány. Omluví se, hledá náhradní řešení, dá najevo, že mu na vás záleží. Pokud se však opakovaně setkáváte s mlčením, ignorací nebo bagatelizací vašich pocitů, pak už nejde jen o nedodržení slova. Jde o to, že partner vás nebere vážně.

Respekt k sobě i k němu

Jak tedy reagovat, když se ocitnete v takové situaci? Klíčem není drama, výčitky ani výbuchy hněvu. Základem je klidná a jasná komunikace. Dokázat nahlas říct: „Slíbil jsi to a nesplnil jsi. Potřebuji vědět, co to znamená a jak to vidíš dál.“ Tím dáváte najevo, že jeho činy mají následky a že vám na vztahu záleží natolik, abyste o něm otevřeně mluvila. Pak už je důležité jen pozorně sledovat jeho reakci. Muž, kterému na vás skutečně záleží, se bude snažit situaci napravit. Najde způsob, jak vyjádřit svou zodpovědnost a obnovit vaši důvěru. Ale muž, který nechce, vám svým chováním sám ukáže, že se na něj spolehnout nedá. A tady přichází chvíle, kdy si musíte položit otázku: chcete s někým takovým trávit budoucnost?

Otevřený dialog nebo konec kruhu

Když se ze slibů, které zůstávají jen prázdnými slovy, stane pravidlo, je to signál k zastavení. Možná pomůže otevřený dialog, při kterém oba přiznáte, co ve vztahu funguje a co ne. Možná zjistíte, že partner se bojí závazků a potřebuje více času. Anebo že jednoduše nechce dát to, co vy od vztahu očekáváte. Ani jedno není snadné slyšet, ale je lepší znát pravdu, než žít v nejistotě.

A pokud se i po rozhovorech nic nemění, pak nastává ta nejtěžší, ale nejčistší volba, vztah ukončit. Protože zůstat v kruhu, kde stále čekáte na sliby a omluvy, znamená ztrácet sebe samu. Odchod sice bolí, ale často je jedinou cestou k tomu, abyste znovu našla klid, sebevědomí a prostor pro vztah, který bude stát na vzájemném respektu a skutečných činech, ne na prázdných slovech.

