Past jménem předplatné: senioři tahají z peněženek tisíce, ale za co?
22. 8. 2025 – 11:03 | Zprávy | Anna Pecena
Zní to jako špatný vtip, ale realita je mnohem horší. Mnozí senioři dnes čelí podvodníkům, kteří jim vnucují „výhodné“ předplatné časopisů. Místo levného čtení se pak ocitají ve spirále plateb a smluvních pastí.
Jak funguje časopisecký podvod
Na první pohled to vypadá nevinně. Důchodci zvednou telefon a na druhém konci se ozve příjemný hlas: „Máme pro vás dárek k vašemu stávajícímu předplatnému!“ Jenže ve skutečnosti žádné předplatné nemají – to je jen trik. Podvodníci vyvolávají dojem, že se jedná o drobnost, kterou není třeba řešit. Pak přijde první složenka.
Podobné praktiky cílí především na osamělé seniory, kteří jsou rádi za každou „pozornost“. Podvodníkům stačí jeden souhlas, často i nejasné přitakání do telefonu, a začíná kolotoč plateb.
Od časopisu k dluhu
Zpočátku jde o částky pár stovek. Časopis skutečně přijde, takže oběť nabude dojmu, že vše je v pořádku. Jenže smlouva je šikovně nastavena tak, aby se závazek automaticky prodlužoval, a to na celé roky. Náklady rostou a končí to tisícovkami měsíčně.
Nejhorší je, že když se senioři snaží předplatné zrušit, narazí na neproniknutelnou byrokracii. Podvodné společnosti často mění názvy, adresy a kontaktní osoby. Z neuhrazené částky se rychle stane pohledávka a podvodníci začnou vyhrožovat exekutorem.
Jak se bránit a nenechat se napálit
První pravidlo: nikdy nepotvrzujte nic po telefonu, pokud si nejste stoprocentně jisti, o co jde. Jakmile někdo tvrdí, že už „něco máte předplaceno“, položte sluchátko a nenechte se do ničeho vmanipulovat.
Druhé pravidlo: vždy žádejte písemnou smlouvu, kterou si v klidu doma přečtete. A jestliže vám někdo něco nabízí jen po telefonu a nechce poslat materiály poštou, je to jasný signál, že jde o podvod.
Třetí pravidlo: pokud už jste do pasti spadli, nenechte se zastrašit. Obrátit se můžete na spotřebitelské sdružení, právní poradnu nebo Českou obchodní inspekci. Ve většině případů jsou tyto smlouvy neplatné a vymáhání je jen strašák.
Závěr
Předplatné časopisů může být příjemným zpestřením volného času. Ale pokud vám ho někdo vnucuje s tím, že už máte něco „rozjednané“, berte nohy na ramena. Podvodníci totiž nechtějí, abyste četli. Chtějí jediné – vaše peníze.