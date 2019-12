Kdyby dnes přišli Rusové, tihle kluci nás nezachrání, říká o domobrancích muž, který je pomáhá cvičit

ROZHOVOR - Magazín autor: red

Domobranecké spolky se mají od roku 2022 podle návrhu ministerstva vnitra ocitnout mimo zákon. V Česku žijící izraelský podnikatel David Bohbot to ale považuje za chybu. Sám domobrance pravidelně cvičí a tvrdí, že stát by měl jejich nadšení pro obranu země naopak využít. Chystá prý také plán, který chce v budoucnu vnitru navrhnout – plán, aby v Česku "všichni mohli klidně spát a zachovat si identitu", píše Vojtěch Berger na webu Hlídací Pes.

David Bohbot je majitelem firmy Masada Security Solutions, která před třemi lety zajistila skupině elitních českých policistů protiteroristický výcvik přímo v Izraeli. Společnost se také prezentuje jako oficiální reprezentant izraelského zbrojního průmyslu a nabízí i zprostředkování profesionálního armádního výcviku.

Personálně se firma do značné míry kryje se spolkem Vedem, jehož je David Bohbot místopředsedou. Ve vedení spolku je i předseda Zemské domobrany Aleš Přichystal. Bohbot nepopírá, že má politické ambice, s jakou stranou se spojí, či zda založí novou, ale zatím nechce říct.

V rozhovoru pro HlídacíPes.org připouští, že mu vadí současná podoba Zemské domobrany, respektive to, že se domobranci chtějí v případném konfliktu zařadit po bok regulérní armády. Jejich bojeschopnost tomu prý zdaleka neodpovídá.

O extremistických skupinách mezi domobranci ví, přesto tuhle spolupráci považuje za přínosnou: "Mainstream v Zemské domobraně nejsou rasisti, jsou to dobří lidé, kteří jsou ochotní věnovat svůj čas. A my je potřebujeme," tvrdí.

Mám praxi jako český generál

Jste místopředsedou řídícího výboru spolku Vedem. Kromě vás tam mimo jiné sedí také Aleš Přichystal, šéf spolku Zemská domobrana. Jak úzce s domobranci váš spolek spolupracuje?

Ti kluci ze Zemské domobrany, s kterými spolupracuji, jsou celkem fajn, samozřejmě si každého prověřím předtím, než s ním začnu spolupracovat. Jsou to lidé, kteří to dělají ne proto, aby z toho získali třeba peníze, ale lidé, kteří mají obavu o budoucnost České republiky.

Zemská domobrana tvrdí, že jí s výcvikem pomáhají i izraelští experti i vojáci z izraelských bezpečnostních sil IDF. Jste jedním z těch expertů i vy nebo vaše firma?

Firma ne, jsem to já. Podporuji je a cvičím skoro pravidelně. Angažuji se v tom a je to pro mě důležité.

O jaký výcvik konkrétně jde? Sami domobranci tvrdí, že například v září jim izraelští experti předávali během přednášek i praktických cvičení "zkušenosti z aktivního boje v urbanizovaných regionech proti militantům, kombatantům a členům teroristických organizací".

To už je interní věc. Ale řekněme to takhle: Moje hodnost v armádě vůbec není vysoká, byl jsem v armádě tři roky a pak v záloze, to už je třicet let. Ale i tak myslím, že mám minimálně stejnou praxi jako má tady každý generál.

Praxi získanou v Izraeli?

Ano, rád ji sdílím, rád pomáhám. Znát jen teorii nestačí.

Chápu to dobře, že domobrana je podle vás v Česku potřeba jako určitá náhražka státu, který z vašeho pohledu selhává v bezpečnostní oblasti?

To, jak teď lidi vnímají Zemskou domobranu, je celkově velmi špatné, stejně jako to, co domobrana dělá. Myslím, že ideální model má Izrael, kde jsou podobné oddíly přímo součástí policie. Vysvětlím vám, jak to chodí. Lidi ráno přijdou a dostanou aktuální policejní průkaz. Samozřejmě, nejdřív se udělá výběr a zjistí se jejich fyzická i psychická připravenost a to, zda mají čistý trestní rejstřík. A tito lidé, místo toho, aby byli "risk", jsou "zisk".

Během doby své služby jsou jako policisté s průkazem, mají ty samé možnosti, třeba i hodnost. Oni ji mají nižší, takže musí poslouchat někoho od policie s vyšší hodností. A když skončí, musí vrátit průkaz. V každém případě lidi, kteří zadarmo chtějí tuhle práci dělat, ji dělat mohou. Mají dobrý pocit a věnují se tomu, co umí. Mně osobně se nelíbí, že se dnes domobrana připravuje na to, že bude bojovat ve válce po boku státu.

Teď myslíte české domobrance…

Ano. Kdyby dnes přišli Rusové, tihle kluci – i když jsou skvělí – by nás nezachránili. Snažil jsem se o tom mluvit s Alešem Přichystalem i Ivo Gecem (místopředseda spolku Zemská domobrana, pozn. red.) a říct jim, že by spíš mohli pomáhat v boji proti jednotlivcům nebo skupinám. Ale že to je úplně jiná taktika, úplně jiný boj. A proto si myslím, že by jejich příprava měla vypadat jinak a doufám, že se k tomu časem dostaneme.

Aby všichni klidně spali

Když se vrátíme k tomu, co jste říkal o Izraeli – podle vás by i v Česku měly být domobranecké spolky součástí policie?

Mluvím o tom se Shlomi Michaelem, bývalým šéfem Yamamu (elitní jednotka izraelské policie, pozn. red.), to je něco jako česká URNA, patří mezi nejlepší na světě. On měl pod sebou tisíc takových dobrovolníků. A já ho poprosil, aby mi pomohl vytvořit takový program, protože něco takového by měl připravit profesionál. A ten návrh chci podat ministerstvu vnitra, až bude připraven.

A to bude zhruba kdy?

Nebojím se říct, že se chci angažovat v politice a pomáhat tam, kde můžu. Ten program, který já připravím, je na to, abychom tu všichni mohli klidně spát a zachovat identitu. Potřebuju ještě aspoň rok.

Je ten program, který chcete navrhnout ministerstvu vnitra, určený především na trénink policistů?

Také.

Vaše firma Masada Security Solutions už jednou, v roce 2016, s českým ministerstvem vnitra spolupracovala. Do Izraele jste tedy na protiteroristický trénink vyvezli skupinu českých policistů. V čem přesně ten trénink spočíval?

Viděl jsem tehdy, že v URNA jsou velmi dobře vycvičení muži. Ale říkal jsem už tehdy, a říkám to i teď, že české bezpečnostní složky nejsou připravené na některé věci.

Zmínil jste, že se chcete angažovat v politice. Váš spolek se v červnu na celostátní konferenci shodl, že "je nutné zahájit jednání, které by vedlo ke vzniku silného společného politického subjektu vlasteneckého směru". Znamená to založení nové strany, protože si nevyberete z těch stávajících, které se označují za "vlastenecké", jako Trikolóra nebo SPD?

Prozkoumáme všechny možnosti. Sami zatím nevíme, nic není jasné. Hlavní je být tam, kde můžeme mít vliv a něco udělat. To neznamená, že se připojíme ke komukoli. Jsou určité strany, s kterými určitě spolupracovat nebudeme…

Které třeba?

Definitivně Piráti, ti sluníčkáři… Já říkám, že ve světě mají být i sluníčkáři, kteří žijí, mají se fajn a vidí všechno růžově, ale i lidi, kteří jim to umožňují.

Kdo je tedy opak sluníčkáře? Vlastenec, jestřáb, realista… Jak jim říkáte?

Kdokoli, kdo není extrémní. Jestli někdo přijde a řekne: Pojďme deportovat všechny Araby, všechny muslimy, taky nemá moje sympatie. Jako Žid vím, jaké to je, když někdo říká: tahleta skupina je celá špatná. Nesouhlasím s tím, že všichni muslimové jsou špatní. Jestli mě něco jako Izraelce překvapilo, byla to syrská komunita po mém příchodu do Prahy.

Můj otec byl celý život vojákem a když jsem vyrůstal, musel jsem poslouchat i příběhy o tom, co všechno Syřané během konfliktů s Izraelem udělali. Pak jsem byl ale velice překvapený, když jsem v Praze potkával tolik Syřanů a zjistil, že jsou to fajn lidi. Naopak mě nepříjemně překvapili lidé z jiných arabských zemí, nebezpeční fanatici, často mimopražští, z menších měst, kteří mají velmi radikální názory.

Domobranci? Většina nejsou radikálové

Když mluvíte o radikálech, o nebezpečných fanaticích – vy sám jste u domobranců během vaší spolupráce s nimi žádné takové lidi nepotkal?

Samozřejmě vím, že i na ně jsou napojené určité menší skupiny, které se mnou ani nepotkají, protože znají moje názory a vědí, že s nimi nechci spolupracovat. Vím, kdo jsou. Já je ale nebudu cvičit ani se s nimi nechci potkávat.

Ale patří do té stejné organizace, do stejného spolku, se kterým spolupracujete.

Třeba v izraelské vládě jsou lidé s ještě horšími názory, takže kvůli tomu nebudeme spolupracovat s izraelskou vládou? Mě zajímá mainstream. A mainstream v Zemské domobraně nejsou rasisti, jsou to dobří lidé, kteří jsou ochotní věnovat svůj čas. A my je potřebujeme.

Kdo "my"?

Česká republika. To je ta dnešní arogance vlády a policie, kdy nemá dost policistů a přitom odmítá pomoc od lidí, kteří jsou ochotní pomáhat. Jen tam musí být někdo dost silný – a já jsem dost silný, kdo jim řekne: Budete pomáhat, ale já vám ukážu, kde. A věřte mi, ti extrémní lidé, kteří tam asi jsou – minoritní, ne tak důležitá skupina – ti vypadnou, nebudou mít šanci. A ti ostatní, ti dobří, kteří myslí na svoje děti, vnoučata, sousedy a tak dále, ti tam budou působit a bude to velký zisk pro Českou republiku. Protože teď to nezvládáme.

Na to se dá namítnout, že Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí světa. Opravdu potřebujeme tak výrazně posilovat policejní aparát?

Ta iluze existuje a existovala před každou válkou, kdy všichni říkali "všechno je fajn". Bohužel jako někdo, kdo se narodil v Izraeli, vidím svět jinak.

Ministerstvo vnitra plánuje domobrany postavit od roku 2022 mimo zákon a členství v nich trestat vysokou pokutou. Pokud nová pravidla začnou platit, jak se s tím vypořádáte vy? Ve vedení vašeho spolku Vedem je zmíněný předseda Zemské domobrany Přichystal, vy sám domobrancům pomáháte s výcvikem…

Musím zopakovat – je to arogance. Místo toho, aby řešili ty problémy, které tu jsou, tak se snaží řešit něco, co vůbec řešit nemají. Souhlasím, že ten koncept, jak teď funguje spolek Zemská domobrana, není správný. Ale dejte jim šanci, ukažte jim cestu, neříkejte jim "vypadněte". Z rizika udělat přínos, to je to, co říkám.

Vojtěch Berger pro Ústav nezávislé žurnalistiky