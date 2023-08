Skoro jako za Stalina: Navalnyj dostal dalších 19 let za extremismus

„Odsouzený byl uznám vinným z vytváření extremistické komunity a z účasti v ní, z financování extremistických aktivit, organizování extremistické komunity, veřejných výzev k extremistickým aktivitám a ze zapojení nezletilých do akcí nebezpečných pro jejich život,“ napsala ruská státní tisková agentura TASS. Podle serveru Meduza byl Navalnyj obžalován celkem z šesti trestných činů včetně „rehabilitace nacismu“.

Podle některých západních médií není zatím jasné, zda se dnešní trest připočítá k předchozím, nebo zda má nyní Navalnyj celkem ve vězení strávit 19 let.

Navalnyj si verdikt vyslechl přímo ve věznici IK-6 s přísným režimem v obci Melechovo ve Vladimirské oblasti, kde si odpykává předchozí trest. Proces se konal za zavřenými dveřmi. Novináři nebyli do soudní síně vpuštěni a jednání mohli sledovat přes kamerový systém v oddělené místnosti; přenos byl ovšem přerušen téměř ihned po vynesení rozsudku, popsala agentura Reuters. Navalnyj v tmavém vězeňském úboru se podle ní při poslechu soudce občas usmál.

Po nabytí právní moci rozsudku bude Navalnyj převezen do trestanecké kolonie se zvláštním režimem, poznamenala ruská agentura Interfax. Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) upozornilo, že takto se v Rusku označují věznice s nejvyšším stupněm zabezpečení a také s nejpřísnějšími omezeními pro vězně. Podle ruských zákonů by do nich měli být posíláni doživotně odsouzení nebo zvlášť nebezpeční recidivisté, podotklo rádio.

Cely v těchto koloniích mají mimo jiné nepřetržité osvětlení a kamerový dohled, popisuje RFE/RL, podle něhož v těchto zařízeních odsouzenci nesmějí mluvit se spoluvězni a když se pohybují uvnitř věznice, musí jít v předklonu s rukama spoutanýma za zády, přičemž je doprovázejí dozorci a pes. Vězni nesmějí komunikovat s přáteli nebo příbuznými a prvních deset let nesmějí mít návštěvy, píše rozhlasová stanice na svém webu.

Část obvinění souvisí s Navalného Fondem boje proti korupci. Sedmačtyřicetiletý Navalnyj tvrzení obžaloby o vytvoření extremistické organizace - tedy Fondu boje proti korupci - už dříve označil za absurdní. V předvečer vynesení rozsudku vyzval své stoupence, aby se nenechali zastrašit, protože právě to je účelem soudního procesu a trestu, připomínající éru komunistického diktátora Josifa Stalina. Poznamenal, že mu také hrozí samostatné obvinění z terorismu, které by mu mohlo přinést dalších deset let za mřížemi.

Jeden z nejhlasitějších ruských oponentů prezidenta Vladimira Putina obvinění označuje za podobně vykonstruovaná a politicky motivovaná jako ta předešlá, kvůli kterým byl odsouzen dříve. Tresty ho podle něj a jeho příznivců mají udržet za mřížemi a mimo politiku. Ruské úřady Navalného uvěznily v lednu 2021 hned po návratu z Německa, kde se léčil z otravy bojovou látkou novičok. Odpůrce režimu obvinil z otravy Kreml, ten nařčení odmítl a zpochybnil samotný fakt otravy. Kvůli léčbě v Berlíně nesplnil Navalnyj podmínky předchozího podmíněného odsouzení a soud ho proto uvěznil na zhruba 2,5 roku. Loni dostal ještě devět let za údajný podvod.

Navalnyj politickou dráhu zahájil bojem proti korupci, v jehož rámci organizoval velké protirežimní protesty. Úřady během potlačování ruského disentu zakázaly Navalného protikorupční organizaci jako extremistickou. Poslední rok opoziční předák strávil ve vězeňském zařízení ve Vladimirské oblasti, kde jej pod různými záminkami už sedmnáctkrát zavřeli za trest na samotku.

Dnešní verdikt už odsoudily některé evropské země nebo činitelé. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková ho považuje za čirou nespravedlnost. „Putin se nebojí ničeho více, než těch, kteří jsou proti válce a korupci a kteří brání demokracii, dokonce i z vězeňské cely. Kritické hlasy neumlčí,“ uvedla šéfka německé diplomacie na sociální síti X, dříve známé jako Twitter.

The latest verdict in yet another sham trial against Alexey @navalny is unacceptable. This arbitrary conviction is the response to his courage to speak critically against the Kremlin’s regime.



I reiterate the EU's call for the immediate and unconditional release of Mr. Navalny.