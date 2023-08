Strach z čínských technologií: Výměna dílů od Huawei by stála Deutsche Bahn téměř deset miliard

Německý železniční dopravce Deutsche Bahn (DB) by musel vynaložit až 400 milionů eur (9,7 miliardy korun) na výměnu všech komponentů své infrastruktury, které dodal čínský technologický gigant Huawei Technologies. Pokud by se německá vláda rozhodla komponenty Huawei zakázat, pak by se projekty firmy Deutsche Bahn, kterou vlastní stát, mohly zpozdit o pět až šest let, uvedl s odvoláním na interní dokument společnosti magazín Der Spiegel. Mluvčí podniku uvedl, že firma nebude interní dokumenty komentovat.

Německá vláda v současné době přezkoumává, zda by některé komponenty od čínských společností Huawei a ZTE neměly být v německých telekomunikačních sítích zakázány. Obává se vlivu čínských společností na kritickou infrastrukturu. Případný zákaz společnosti Huawei by pravděpodobně vyvolal negativní reakci Pekingu. Čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo Berlín, aby jednal v souladu s vlastními zájmy a mezinárodními pravidly. Společnost Deutsche Bahn, která se snaží svůj provoz digitalizovat, loni v prosinci zadala dceřiné společnosti telekomunikačního operátora Deutsche Telekom zakázku v hodnotě 64 milionů eur na dodávku většiny komponentů pro svou novou IP síť. Počítalo se přitom s využitím technologie od Huawei. Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v roce 2018 označil technologie čínských společností Huawei a ZTE za bezpečnostní riziko. Spojené státy firmu Huawei obviňují z krádeže technologií a také ji podezřívají ze špionáže pro čínskou vládu. To ale Huawei dlouhodobě odmítá. V červnu britský list Financial Times (FT) napsal, že Evropská unie zvažuje, že členským státům zakáže při budování sítí páté generace (5G) využívat společnosti, které jsou považovány za bezpečnostní riziko, včetně Huawei. Jen třetina zemí EU zakázala firmě Huawei podílet se na budování kritických částí sítě 5G, a to navzdory společně dojednanému doporučení vyloučit rizikové dodavatele z investic do technologií. „To je příliš málo. A ohrožuje to kolektivní bezpečnost unie,“ řekl eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Mohlo by vás zajímat Kauza Huawei nespadla z nebe. Na odhalení rizik pracoval NÚKIB dva roky, říká český kyberatašé

