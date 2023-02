Kvůli šikaně s datovými schránkami zrušilo živnost dalších 25 000 lidí

Za prvních čtrnáct únorových dnů zrušilo živnost zhruba 25 000 podnikatelů, tedy víc než za celý prosinec 2022. Počet ukončených živností od začátku letošního roku přesáhl 40 500, což je polovina celkového počtu v uplynulém roce 2022. Důvodem jsou především povinné zavedení datových schránek a s tím spojené povinnosti, řekla ČTK analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Poslední měsíc v roce je podle ní přitom dlouhodobě z pohledu počtu rušených živností nejsilnější. V letech 2020 až 2021 každý měsíc průměrně zrušilo podnikání do 4000 živnostníků. Štěpánová nyní předpokládá, že podnikání ukončují ve větší míře starší a neaktivní živnostníci, případně podnikatelé, jejichž hlavní příjem negeneruje podnikání na živnostenský list.

V lednu až září loňského roku zrušilo podle firmy měsíčně průměrně podnikání na 4700 podnikatelů, v říjnu to bylo 8400, v listopadu 11 800 a v prosinci rekordních 17 400. V roce 2021 zrušilo živnost v posledním měsíci v roce 6100 podnikatelů a v roce 2020 jich to udělalo 6320. Ve srovnání s lety 2020 až 2021 se loni podle Štěpánové také zásadně zvýšil celkový počet zrušených živností. V roce 2020 to bylo 44 600 podnikatelů, o rok později 47 710 a v roce 2022 to bylo 80 160.

Aktuálně je v ČR registrováno více než 2,179 milionu živnostníků, mezi roky 2021 až 2022 se podnikatelská základna rozrostla o 6846 podnikatelů, což je srovnatelný přírůstek jako v období 2020 až 2021. Podle interní metodiky Dun & Bradstreet podnikatelské aktivity vykonává 1,143 milionu osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), což představuje 52 procent z celkového počtu. „Ostatní vydaná živnostenská oprávnění jsou ‚spící‘, což v praxi znamená, že fyzická osoba má vydaný živnostenský list, ale podnikatelské aktivity nevykonává,“ podotkla Štěpánová.

Datové schránky jsou od letošního roku povinné i pro živnostníky, spolky a další právnické osoby. Jejich počet se do března má zvýšit o 2,2 milionu zhruba na 3,9 milionu. Schránku bude ministerstvo vnitra zřizovat automaticky. Naopak dobrovolné zůstane používání datové schránky pro soukromé fyzické osoby, protože poslanci na poslední chvíli povinnost v zákoně zrušili.