Kdo vymyslel zpětné zrcátko? Račte si vybrat...

Minulost je jako zpětné zrcátko. Je dobré ji vidět, ale při delším pohledu vám může uniknout to důležité, co se děje před vámi.

Těžko někdo spočítá, kolika fatálním nehodám už zabránilo zpětné zrcátko v autě. A zrovna tak nelze jednoznačně říct, kdo s tímto zdánlivě jednoduchým vynálezem přišel jako první. Byla to praktická žena? Nebo první vítěz slavných 500 mil Indianapolis? Anebo bezejmenný kočí? Anebo ten, kdo si nechal nápad jako první patentovat? Nebo dokonce ten, kdo začal zrcátka do aut vyrábět ve velkém?

První britská automobilová závodnice Dorothy Levittová (1882-1922) napsala v roce 1909 příručku pro řidičky (potažmo pro ty, které by se jimi chtěly stát) plnou dobrých rad – včetně té, že by s sebou měly vozit zrcátko, aby viděly, co se děje za nimi. Knížka The Woman and the Car, A Chatty Little Handbook for All Women Who Motor or Who Want to Motor (k přečtení ZDE) bývá zpravidla označována za první případ, kdy se objevuje zmínka o využití zrcátka v automobilu. Ve skutečnosti si ale tuto vymoženost dal už v roce 1907 patentovat (ZDE) jistý Henri Cain.

Poprvé prakticky využil zrcátko namontované v automobilu první vítěz slavného závodu 500 mil Indianapolis Ray Harroun (1879-1968). Dle tehdejší praxe seděl s jezdcem ve voze během závodu i mechanik, který mu mimo jiné hlásil, co se děje za ním. Třicátého května 1911 se ale Harrounovi nepodařilo mechanika pro první závod ve "staré cihelně" sehnat, a tak si namontoval na své auto Marmon Wasp zpětné zrcátko.

Tuto vymoženost mu sice po počátečním zdráhání povolili, ale – jak sám přiznal – ve voze drncajícím po okruhu z cihel v zrcátku beztak nic neviděl. K použití této pomůcky jej ovšem podle jeho slov neinspirovala příručka od Levittové, ale fakt, že něco podobného viděl už v roce 1904 na koňské drožce v Chicagu.

V autech se pak zpětná zrcátka začala používat od roku 1914, nicméně až v roce 1921 na ně získal patent Elmer Berger a vyráběl je ve své firmě ve velkém pro automobilky. Nazval své dílo "Cop-Spotter", čímž chtěl naznačit, že zrcátko má pomoci vidět policajty, které máme za zadkem. Těžko říct, zda to myslel vážně, jako reklamní trik anebo prostě jen jako fór, každopádně bývá často za vynálezce zpětného zrcátka označován právě on. Takže si račte vybrat…