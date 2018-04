Kdo dá dohromady vládu? Babiš to být nemusí

Analytici britského královského letectva (RAF) na Kypru zachytili v den útoku na ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru podezřelou depeši odeslanou ze Sýrie do Moskvy, píše list The Times. Depeše byla součástí balíku špionážních zpráv, které Londýn poskytl britským spojencům před hromadným vyhošťováním ruských diplomatů, napsal list.

Statistická data Ústavu zdravotnických informací a statistiky o počtech hospitalizací u nemocí způsobených kouřením ukazují pokles za pět měsíců od zákazu kouření v restauracích. Výraznější je u lidí do 60 let. Novinářům to řekl Ondřej Májek z ÚZIS.

Spojené státy budou litovat případného porušení jaderné dohody s Íránem. Prohlásil to v pondělí íránský prezident Hasan Rúhání, podle kterého by se Washington dočkal íránské odpovědi do týdne. USA hrozí, že odstoupí od mezinárodní dohody s Teheránem v květnu.

