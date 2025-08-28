Tesco nachytáno: Slevy na účtence nesedí, inspekce potvrdila porušení zákona
28. 8. 2025 – 16:27 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Zákazníci si stěžují, že Tesco slibuje slevy, ale při placení je realita jiná. Na účtenkách se objevují podivné částky a zákazník nikdy přesně neví, kolik vlastně zaplatí. Česká obchodní inspekce už po kontrolních nákupech potvrdila, že řetězec porušil zákon o ochraně spotřebitele.
Podivné účtenky a zklamaní zákazníci
Na redakci iDNES.cz se obrátil pan Josef z Rychnova nad Kněžnou, který přinesl důkaz v podobě dvou účtenek. „Na kuponu je napsáno, že sleva nemusí platit, pokud se použije další kupon. Nakonec člověk neví, kolik zaplatí, a vysvětlení v obchodě se nedočká,“ říká.
Podobné zkušenosti má i pan Milan z Poličky. Máslo, které mělo s Clubcard stát 39,90 Kč, nakonec vyšlo na 40,47 Kč. U banánů zaplatil víc, než kolik odpovídalo ceně na cenovce. „Je to systémové okrádání zákazníků. Není to náhoda, ale nastavení, které funguje v celé republice,“ tvrdí.
Jak se Tesco brání
Samotný řetězec přiznává, že účtování slev je složitější, než se zdá. Nejprve se odečte sleva na celý nákup, teprve potom se započítávají jednotlivé kupony. Výsledkem je často jiná částka, než zákazník čeká. Tesco tvrdí, že ve skutečnosti jde o výhodnější cenu. „Nechceme zákazníky omezovat, proto kombinaci kuponů umožňujeme. Někdy proto vychází částky nižší, než je deklarovaná sleva,“ uvedla firma.
Jenže běžný nakupující se v účtence ztrácí. Odečítání, přepočítávání a následné „zaokrouhlování“ znamená, že suma na účtence nevypadá logicky. Výsledkem je chaos a pocit, že obchodník šidí.
Inspektoři odhalili porušení zákona
Česká obchodní inspekce vyslala kontrolory na nákupy přímo do Tesca. Závěr je jasný: porušení zákona o ochraně spotřebitele. Podle inspektorů je výpočet slev natolik složitý, že se v něm běžný zákazník nemůže zorientovat.
V jedné z kontrol například u másla Bohemilk inspektoři zjistili, že původní cena byla 44,90 Kč, s Clubcard sleva na 39,90 Kč. Jenže po započtení dalších kuponů se cena přepočítala na 35,76 Kč. To sice bylo méně, než očekával zákazník, ale cesta k výsledné sumě je natolik komplikovaná, že není jasné, jak přesně vznikla.
Podobný scénář se opakoval u dalších položek, například u ovoce a zeleniny.
Inspekce už zahájila správní řízení, které se týká více prodejen v celé republice. „Výsledek nelze předjímat, probíhá plošné šetření a zpracování je rozsáhlé,“ uvedl mluvčí ČOI František Kotrba.