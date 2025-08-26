Tenhle jednoduchý trik pozvedne každý outfit! Stačí pár vteřin a budete vypadat jako ze žurnálu
26. 8. 2025 – 17:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Někdy nemusíte mít skříň plnou drahých kousků, abyste působila stylově. Stačí znát jeden jednoduchý hack, který používají i stylisté v zákulisí módních přehlídek. Obyčejná gumička dokáže během pár vteřin proměnit rukávy i nohavice a dodat outfitu upravený, ale přirozený vzhled.
Koupili jste si kalhoty, košili nebo sako a zjistili, že rukávy či nohavice jsou delší, než by bylo ideální? Nemusíte hned běžet ke švadleně. Existuje jednoduchý stylingový trik, který používají i profesionální stylisté v zákulisí přehlídek – a díky němu z nepoddajného kousku během chvilky vytvoříte outfit přesně podle svých představ. Navíc získáte upravený, moderní vzhled, jako by oděv padl na míru.
A to zdaleka není všechno. Obyčejná gumička vám totiž během chvilky pomůže zkrátit i příliš dlouhé tričko. Stačí ji schovat dovnitř pod látku a vytvořit tak elegantní uzel nebo jemné nařasení, které okamžitě dodá celému outfitu svěží a stylový vzhled.
Gumička v rukávech: 3/4 efekt bez práce
Ať už jde o košili, sako nebo svetr, vyhrnuté rukávy patří mezi osvědčené stylingové triky. Dodávají outfitu ležérní, ale přitom chic nádech – působí tak, jako byste nad kombinací vůbec nepřemýšlela, a přesto výsledek působí promyšleně. Jenže realita bývá jiná: rukávy mají tendenci sjíždět dolů, vytvářet nehezké záhyby a během dne se neustále upravují.
Právě proto stylisté doporučují jednoduchou vychytávku známou z módního zákulisí. Potřebujete k ní jen obyčejnou vlasovou nebo textilní gumičku. Navlečte ji na paži, zhruba do výšky, kam chcete rukáv posunout, a pak přes ni volně stáhněte látku. Gumička se skryje uvnitř a z vnějšího pohledu není vidět vůbec nic.
Vznikne přirozený a stabilní 3/4 rukáv, který vypadá uvolněně, ale drží pevně na svém místě po celý den. Tento "neviditelný zkracovací trik“ (v zahraničí známý jako invisible hemming trick) se používá nejen u košil, ale také u sak nebo lehkých kabátků. Navíc opticky prodlužuje ruce a přidává postavě lehkost, přesně ten detail, který odlišuje upravený look od obyčejného.
Nohavice jako ze salónu: ukážou boty a prodlouží nohy
Stejný trik, který funguje na rukávech, lze využít i u kalhot. Stačí obyčejná gumička – navlečte ji na kotník nebo lýtko, vytáhněte nohavici do požadované délky a nechte látku volně spadnout tak, aby gumičku zakryla. Během vteřiny tak vytvoříte moderní 7/8 efekt, který zvýrazní obuv a zároveň opticky prodlouží nohy. Podle stylistů jde o rychlý způsob, jak otevřít outfit směrem dolů – boty dostanou prostor vyniknout, ať už jde o tenisky, elegantní loafers, nebo klasické lodičky.
Trik má i praktickou stránku: nohavice se nedotýkají země, takže zůstávají čisté i během deště. Funguje nejen u džínů, ale také u širokých kalhot či chino střihů, které by jinak mohly působit těžkopádně. Módní blogeři a influenceři tento "invisible hemming trick“ často používají na street style foceních – drobný detail, který okamžitě promění proporce a dodá looku upravený, ale přirozený výraz.
Rafinovaně na svetry, trička i knoflíky
Styling s gumičkou není jen o rukávech košil nebo nohavicích kalhot. Stejně dobře funguje i na pleteniny, trička či košilové šaty. Módní stylisté ho používají vždy, když chtějí upravit proporce nebo přidat outfitu lehkost, aniž by zasahovali do samotného střihu.
1. U volných svetrů a mikin
Oversize svetry jsou hitem posledních sezon, ale mohou působit neforemně. Když navléknete gumičku pod rukáv nebo do oblasti pasu, můžete s látkou jemně pracovat a vytvořit iluzi kratší délky. Svetru se tak dodá objem a vznikne ženská silueta. Na přehlídkách se tento trik používá i k tomu, aby rukávy zůstaly na místě a nepřekrývaly šperky nebo hodinky.
2. U triček a topů
S gumičkou lze jednoduše vytvořit tzv. front tuck nebo side knot. Stačí stáhnout spodní lem trička do gumičky a pak ho lehce zasunout dovnitř kalhot nebo sukně. Vznikne dojem, že je top přirozeně zastrčený, ale drží pevně a lichotí postavě. Díky tomu vynikne pas a outfit působí promyšleněji. Tento styling hack je oblíbený i u influencerů na Instagramu, protože se hodí jak k džínům, tak k sukním s vysokým pasem.
3. Nezbedné knoflíky pod kontrolou
Kdo někdy nosil košili, halenku nebo šaty na knoflíky, ví, jak dokážou být zrádné – zejména v oblasti hrudníku se látka ráda rozchází a vytváří nepříjemné „okénko“. Stylisté v zákulisí proto používají nenápadný hack: malá gumička jako pojistka.
Postup je jednoduchý – vezmete tenkou vlasovou gumičku nebo silikonovou gumičku (ty, co se používají třeba na dětské copy), navléknete ji na jeden knoflík a poté ji přetáhnete přes dírku, která má tendenci se rozepínat. Gumička knoflík přidrží, otvor pevně uzavře a zvenčí není vidět vůbec nic. Díky tomu zůstává dekolt decentní a halenka sedí tak, jak má.