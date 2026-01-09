Lunární horoskop na pátek: Energie Koně buší do země! Nechte ji vycválat ze stáje nerozhodnosti
9. 1. 2026 – 8:11 | Magazín | Natálie Kozak
21. lunární den přináší nebývalou sílu pro změnu zaměstnání i odvážná rozhodnutí. Zjistěte, proč byste dnes neměli zůstávat v izolaci a jaké barvy vám pomohou ovládnout divokou energii dnešního dne.
Dnešní den s sebou přináší dynamickou energii, která doslova „buší do země“ a dožaduje se vaší pozornosti. Stojíme na prahu 21. lunárního dne, kterému vládne mocný symbol Koně. Je to čas nespoutanosti, odvahy a pohybu vpřed. Otázka pro dnešní ráno zní: Necháváte tuto vzácnou energii uzamčenou ve stáji své vlastní nerozhodnosti, nebo jí dovolíte vycválat na svobodu?
Energie akce a kreativity
Ubývající Měsíc se nachází v diplomatickém, ale přesto vzdušném znamení Vah. Tato konstelace vytváří ideální podmínky pro ty, kteří se nebojí chopit iniciativy. Zapomeňte na pasivitu, dnešek přeje tvůrcům, vizionářům a lidem v pohybu. Je to jeden z nejsilnějších dnů měsíce pro realizaci odvážných nápadů.
Pohyb jako lék
Dnešní hodiny jsou mimořádně příznivé pro práci s vlastním tělem. Pokud jste odkládali náročnější cvičení, nyní je ten správný čas.
- Power jóga a ásany: Zaměřte se na posílení středu těla. Energie dne vás podpoří v náročných pozicích.
- Pránájáma: Práce s dechem vám pomůže nasměrovat vnitřní sílu tam, kde ji nejvíce potřebujete.
- Cesty a výlety: I když se v některé dny doporučuje klid, dnes je izolace nežádoucí. Vydáte-li se na dlouhou cestu nebo pracovní výlet, hvězdy vám budou přát.
Odvaha ke změně
Cítíte v práci stagnaci? 21. lunární den je v astrologii považován za jeden z nejvhodnějších pro změnu zaměstnání nebo zahájení nových profesních projektů. Kolektivní energie je vysoká, proto se obklopujte lidmi, společné úsilí dnes přinese mnohem větší plody než osamocená snaha.
Harmonie barev a výživy
Abyste podpořili proudění energie, volte dnes volné oblečení. Barvami dne jsou bílá (čistota úmyslů) a červená (vášeň a životní síla).
V oblasti zdraví věnujte zvýšenou pozornost svým játrům. V tento den je jakákoliv dietní zátěž tohoto orgánu kontraindikována. Dopřejte svému tělu očistnou kúru z darů přírody. Do jídelníčku zařaďte:
- Brusinky a granátové jablko pro posílení krve a imunity.
- Mrkev a řepu pro podporu regenerace jater.
Tip pro dnešní večer: Neusínejte s pocitem, že jste něco nevyřkli. Energie Koně vám dává sílu k upřímnosti, která dělá člověka přitažlivějším.