Kaufland zlevnil, až to zabolí. Tenhle leták zamíchá peněženkami
21. 1. 2026 – 5:35 | Zprávy | Anna Pecena
Od 21. 1. do 27. 1. 2026 přichází Kaufland s letákem, který se nebojí jít tvrdě po ceně. Máslo za 24,90, kuře pod osmdesát korun, pivo za pětadvacet. Výběr je široký, slevy výrazné a některé položky vypadají spíš jako návrat do minulosti než realita roku 2026.
Kdo má pocit, že běžný nákup se v posledních měsících změnil v malý finanční stresový test, ten by měl zbystřit. Aktuální leták Kauflandu sází na osvědčenou kombinaci levných základních potravin, masných výrobků a pár „taháků“, kvůli kterým se vyplatí vzít větší košík. Platnost je jasně daná od 21. 1. do 27. 1. 2026 a většina akčních cen míří přímo na každodenní spotřebu.
Základní potraviny, které táhnou nákup
Jedním z největších lákadel je máslo, které vychází na 24,90 za 250 gramů. Brambůrky z řady Jarmark se prodávají za 19,90, jablka Idared za 15,90 za kilo a cibule žlutá klesla na 6,90 za kilogram. Pekárna boduje houskami za 2,90 kus, eidam 30 % je za 15,90 za 100 gramů. K tomu se přidávají jogurty Hollandia za 15,90, tvaroh polotučný za 14,90 nebo mozzarella Galbani za 32,90. Jsou to ceny, které dávají smysl i bez dlouhého přepočítávání.
Maso, uzeniny a věci do lednice
Masová nabídka míří hlavně na rodiny. Kuře celé je za 79,90, vepřová plec vychází na 179,90 za kilo a šunka nejvyšší jakosti Váhala spadla na 19,90 za 100 gramů. Ostravský salám Krahulík je za 12,90 a vídeňské mini párky Ponnath za 37,90. Nejde o exotiku, ale o klasiku, kterou Češi berou do košíku nejčastěji. A právě tady Kaufland tlačí cenu dolů nejvíc.
Sladké, pití a drogerie jako bonus
Pro ty, kdo si chtějí nákup zpříjemnit, je tu Milka čokoláda za 27,90, Opavia Zlaté oplatky za 19,90 nebo Capri-Sun balení deseti kusů za 69. Pilsner Urquell vychází na 25,90 za půllitr, Coca-Cola dvoulitrová láhev na 36,90. Nechybí ani drogerie: zubní pasta Colgate za 19,90, Finish tablety do myčky se slevou a Coccolino prací gel za 199,90.
Celý leták působí jako snaha připomenout, že velký nákup nemusí nutně znamenat velkou útratu. Není to revoluce, ale dobře namíchaný mix položek, které lidé skutečně kupují. A přesně to je důvod, proč tenhle týden bude v Kauflandu rušno.