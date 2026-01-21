Dnes je středa 21. ledna 2026., Svátek má Běla
Šlo o stovky kilogramů kokainu! Karlos Vémola: Nic nevím

21. 1. 2026 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke

Šlo o stovky kilogramů kokainu! Karlos Vémola: Nic nevím
zdroj: Profimedia.cz
Policie zveřejnila podrobnosti o zásahu i vyšetřování. Slavný zápasník tvrdí, že se ke všemu připletl omylem.

Kauza kolem zadrženého a nyní na patnáctimilionovou kauci propuštěného zápasníka Karlose Vémoly pokračuje. Bijec nesmí opustit zem a musí spolupracovat s vyšetřováním údajného drogového deliktu.

Už dříve jsme věděli, že šlo o něco velkého, až nyní se ale na oficiálních stránkách Policie ČR můžeme dočíst podrobnosti. 

„Kriminalisté Národní protidrogové centrály koncem loňského a začátkem letošního roku při akci s krycím názvem Padrino zadrželi celkem pět lidí. Obvinili je z drogové trestné činnosti, které se měli dopustit jako členové organizované skupiny zaměřené na pašování kokainu ve velkém rozsahu. Drogy měli dopravit ukryté v kamionech do Velké Británie, České republiky a v jednom případě také motorovým vozidlem do Ruska,“ píší policisté.

„V dubnu 2020 vyrazilo z České republiky nákladní vozidlo s přívěsem. Směřovalo do Nizozemska a dále do britského přístavu Dover, kde kontrola v kamionu s dětskými hračkami zajistila 50 kg kokainu ukrytého ve schránce za kabinou řidiče,“ uvádějí.

Jeden ze zadržených měl fungovat jako koordinátor, který spolupracoval s cizincem Chrisem M. Měli se znát z prostředí bojových sportů. Podle všeho se ale nejedná o Vémolu.

V květnu 2020 pak policisté zadrželi dalších 37 kg kokainu směřujících do Británie. Hned vzápětí pak britská policie sebrala zmiňovaného Chrise M.: „Za obchodování s kokainem na objednávku zločineckých skupin a dovoz celkem 240 kg této drogy byl odsouzen ke dvaceti letům vězení.“

Organizátor měl schovávat kokain u sebe doma a připravovat také pašování do Ruska a dovoz drogy z Jižní Ameriky: „Policie mu klade za vinu neoprávněné přechovávání 34 kg kokainu. S těmito drogami měli neoprávněně nakládat další obvinění, kteří podle kriminalistů prodávali kokain nejčastěji po stovkách gramů,“ uvádí policie.

Konkrétní jména sice policie neuvádí, dle Novinek ale data zadržení, počet aktérů a všechny okolnosti sedí právě na Vémolův případ.

Sám Karlos se k věci vyjádřil na svém Instagramu jasně: „Já vás všechny strašně moc zdravím. Jsem strašně rád, že jsem konečně doma. Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, všem partnerům, všem kamarádům, kteří mě podpořili, kteří se mnou drželi a věřili, že celá tahle situace je naprostý nesmysl. Nevím, jak jsem se do ní dostal.“

