Kanada je zklamaná Trumpovým navýšením cel, Carney slíbil investice

1. 8. 2025 – 12:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Kanadská vláda je zklamaná krokem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který od 1.srpna navýšil celní sazbu na část kanadského dovozu na 35 procent.

Na platformě X to uvedl premiér Mark Carney. Zároveň zdůraznil, že Kanada se i nadále zavazuje plnit povinnosti vyplývající z dohody o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA). Zboží, na něž se dohoda vztahuje, Trump již dříve z cel vyňal.

"Můžeme si dát více, než nám kdy může vzít jakákoli zahraniční vláda - tím, že budeme stavět s kanadskými pracovníky, kanadskými zdroji a půl bilionem dolarů nových investic," napsal kanadský premiér.

"Uplatnění dohody (USMCA) ze strany USA znamená, že průměrná celní sazba USA na kanadské zboží zůstává jednou z nejnižších ze všech obchodních partnerů. Ostatní sektory naší ekonomiky - včetně dřevařského, ocelářského, hliníkářského a automobilového průmyslu - jsou však silně ovlivněny americkými cly," dodal.

U těchto sektorů se podle něj bude Ottawa snažit chránit pracovní místa mimo jiné investicemi, vládními nákupy domácího zboží nebo diverzifikací vývozních trhů.

Navýšení cel americká administrativa vysvětlila údajnou mimořádnou situací spočívající v proudění nelegálních drog přes severní hranici. Konkrétně Trump dlouhodobě cla na kanadský dovoz odůvodňuje tím, že Ottawa podle něj dostatečně nebrání pašování opioidu fentanyl.

"Kanada tvoří pouze procento importu fentanylu do Spojených států, přesto však provádíme historické investice do bezpečnosti hranic - tisíce nových policistů, letecký dohled a nejpřísnější zákony týkající se hranic v naší historii," uvedl k tomu Carney.

Podle oficiálních vládních statistik americké úřady ve finančním roce 2024 na hranicích zabavily asi 11 tun fentanylu. Z tohoto množství bylo na hranicích s Kanadou zabaveno ani ne 20 kilogramů, tedy přibližně 0,2 procenta.

V květnu se výjimka na zboží splňující kritéria dohody USMCA týkala 90 procent kanadského vývozu do USA, uvedla agentura Reuters. Aby dovoz splňoval podmínky pro bezcelní zacházení podle USMCA, musí být v souladu s takzvanými pravidly původu. To je soubor norem, které určují, jaká část zboží by měla být vyrobena v Severní Americe, uvedla dříve kanadská CBC. Kanada je po Mexiku druhým největším obchodním partnerem Spojených států.