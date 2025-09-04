Šokující letáková bomba: Co všechno seženete v Penny od 4. do 10. září 2025
4. 9. 2025 – 7:55 | Zprávy | Anna Pecena
Leták od 4. do 10. září 2025 je doslova loveckou sezónou na slevy. Kdo ho neotevře, ten prohloupí – protože tohle se jen tak nevidí.
Ovoce, pečivo a základní potraviny: ceny, které se neodpouštějí konkurenci
Penny Market rozjelo v září pořádnou cenovou jízdu. Hned na první straně letáku najdete ovoce, které potěší nejen chuťové buňky, ale i peněženku. Bílé bezsemenné hrozny pořídíte za 24,90 Kč, což je sleva přes šedesát procent oproti běžné ceně. Kdo má chuť na zeleninu, může sáhnout po květáku za 32,90 Kč, a to je při dnešních cenách čerstvé zeleniny doslova jackpot.
Do domácnosti se bude hodit i akce na vejce – deset kusů za 34,90 Kč je nabídka, která připomíná spíš staré dobré časy, než realitu roku 2025. A jestli potřebujete zásobu toaletního papíru, Penny nezklame: značka Wippy se prodává za 9,90 Kč, což je téměř poloviční cena oproti běžné nabídce. A protože nakupování bez sladké tečky by nebylo kompletní, nesmí chybět kobliha s ovocnou náplní. Zlevněná z 9,90 Kč na 5,90 Kč je pokušením, které si mnozí zkrátka neodpustí.
Káva, mléko a sladké hříchy: luxus bez pocitu viny
Leták ale není jen o základních surovinách. Penny se snaží ukázat, že i „lepší“ zboží může být dostupné všem. Třeba kilogramová Velvet Crema Gold od Jacobs se teď prodává za 349,90 Kč, což znamená, že ranní šálek kvalitní kávy si může dopřát i ten, kdo by za normálních okolností sáhl po levnější alternativě.
Podobný příběh má i mléko – litr trvanlivého polotučného stojí jen 11,90 Kč. A pro milovníky sladkostí tu je lískooříšková pomazánka Milka, která spadla ze 114,90 Kč na 69,90 Kč. To je snížení, které udělá radost každému, kdo si rád namaže bohatou vrstvu na čerstvý rohlík.
Sladký sortiment navíc doplňuje Jupí sirup za 29,90 Kč, ideální pro dětské limonády i domácí drinky. A protože Češi si rádi dopřejí i pivo, nesmí chybět Radegast Ryze hořká dvanáctka. Ta klesla z 23,90 Kč na 17,90 Kč, takže příští večerní posezení u televize nebo grilu bude o poznání levnější.
Proč tenhle leták stojí za pozornost
Zářijová akce Penny ukazuje, že i v době, kdy ceny potravin šplhají vzhůru a domácnosti hledají způsoby, jak ušetřit, se dá nakupovat chytře. Nabídka kombinuje jak levné základní potraviny, tak i produkty, které si běžně spojujeme s „luxusem“ – a přitom za ceny, které v jiných obchodech těžko hledáte.
Na první pohled může jít o další běžný leták, ale při bližším čtení zjistíte, že jde o malou revoluci v peněžence. Když spočítáte slevy, snadno se dostanete na úsporu v řádu stovek korun za jediný nákup.
Verdikt? Pokud plánujete větší nákup, právě teď je ideální doba. Od 4. do 10. září Penny ukazuje, že umí překvapit nejen šíří sortimentu, ale i odvahou jít s cenami dolů. A v době, kdy každá ušetřená koruna potěší, je to přesně ta zpráva, kterou lidé chtějí slyšet.