Kyjev podle Zelenského pomůže zemím Blízkého východu, nechce ztratit podporu USA
15. 3. 2026 – 11:55 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kyjev nechce kvůli válce na Blízkém východě přijít o podporu Spojených států, řekl podle agentur v dnes zveřejněném rozhovoru ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Blízkovýchodním zemím, které čelí íránským dronovým útokům, pomůže Ukrajina s obranou, výměnou za to ale žádá peníze a technologie, dodal.
Írán v odvetě na americko-izraelský útok podniká dronové a jiné údery proti řadě zemí v regionu, Ukrajina jim již dříve nabídla pomoc s protidronovou ochranou. V pátek ale americký prezident Donald Trump uvedl, že USA pomoc Ukrajiny před íránskými drony nepotřebují.
"Nechceme přijít o Američany," řekl Zelenskyj podle agentury AFP v sobotním rozhovoru s médii s odkazem na to, že se USA nyní "bezpochyby nyní více soustřeďují na Blízký východ". Ochotu pomoci Spojeným státům a jejich spojencům na Blízkém východě, podle něj Ukrajina ukazuje například tím, že nabízí ukrajinské zkušenosti s drony.
Zelenskyj podle agentury Reuters také uvedl, že Ukrajina vyslala odborníky na protivzdušnou obranu do čtyř zemí v regionu, přičemž každý tým se skládá z desítek lidí. Podle něj budou provádět expertní hodnocení a zástupcům hostitelských zemí ukazovat, jak by měla obrana proti dronům fungovat.
Hlava ukrajinského státu tento dříve týden uvedla, že Kyjev obdržel ze zemí Blízkého východu, Evropy a Spojených států 11 žádostí o pomoc s protidronovou ochranou. Ta se díky bojovým zkušenostem z rusko-ukrajinské války řadí k nejlepší na světě. Ukrajina je podle Zelenského připravena pozitivně reagovat na žádosti těch zemí, které "pomáhají chránit životy Ukrajinců a nezávislost Ukrajiny".
Vyjádření Zelenského přichází poté, co americký prezident Trump v poslední době opakovaně označil ukrajinského prezidenta za překážku mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Dříve také uváděl, že Ukrajina při vyjednávání "nemá karty".
"Jsem překvapen, že Zelenskyj nechce uzavřít dohodu. Řekněte Zelenskému, aby ji uzavřel, protože (ruský prezident Vladimir) Putin je připraven (…) Se Zelenským je mnohem těžší se dohodnout." řekl Trump v dnes zveřejněném rozhovoru na stanici NBC. Kyjev odmítá v rozhovorech přistoupit na ruský požadavek odevzdání částí několika ukrajinských regionů, které ruská armáda od od začátku své invaze ani nedokázala vojensky získat.