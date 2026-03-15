První údaje marží u prodejců pohonných hmot bude mít Schillerová v pondělí
15. 3. 2026 – 12:52 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
První údaje ze sledování marží u prodejců pohonných hmot bude mít ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v pondělí.
V dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News řekla, že ministerstvo financí zatím nemá informace, že by marže rostly rychleji než ceny na burzách. Opoziční občanští demokraté trvají na dočasném snížení spotřební daně z benzinu a nafty o 1,7 koruny na litr. Ceny pohonných hmot skokově vzrostly v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě.
"Pro fiskální opatření v tuto chvíli nenastal ten správný okamžik, což nevylučuje, že nenastane," uvedla dnes Schillerová, která mimo jiné poukazovala na to, že ceny benzinu a nafty jsou v Česku nižší než v okolních státech. Předseda ODS Martin Kupka míní, že snížení spotřební daně může podpořit ekonomiku. "To je krok, který je protiinflační, který je odpovědný," řekl.
Hlavním řešením problému vyšších cen pohonných hmot je podle předsedy Sněmovny a vládního hnutí SPD Tomia Okamury ukončení konfliktu na Blízkém východě. Koalice se cenám benzinu a nafty podle něho věnuje. "Máme zákon o cenách, který umožňuje stropovat marže, ale je to nejzazší řešení," podotkl Okamura.
Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) soudí, že současná situace nevyžaduje opatření, může ale nastat. Spíše by se snažil, jak uvedl, hledat cílená řešení, nikoli plošná, teď by se ale ještě podle něho mělo jeden až dva týdny vyčkat. Snížení spotřební daně by mělo dopad na rozpočet a jeho schodek, poznamenal.
"Smysl nedává maďarská cesta zastropování cen," řekl předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. Vedle kontrolování marží by se podle něho mělo debatovat o krátkodobém snížení spotřební daně. Poslanec opozičních Pirátů Ivan Bartoš mluvil o možných kompenzacích lidem, když cena pohonných hmot dosáhne hranice 50 korun za litr. Spustil by se podle něho krizový balíček. "Nemusí to být výplata žádných peněz, ale mohou to být prostě úlevy, které v danou chvíli zafungují u všech," řekl.
Ceny nafty přesáhla 40 korun za litr. V porovnání s koncem února, kdy začala válka na Blízkém východě a zdražila kvůli tomu ropa na světových trzích, vzrostla o asi osm Kč. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 od začátku bojů v Íránu vzrostla o zhruba čtyři Kč a přesáhla 37 korun.