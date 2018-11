Vláda odklepla zrušení stovek míst ve státní správě. Opozici se krok nelíbí

Jakou hrůzu zažívali v minulém století lidé, kteří před komunistickou diktaturou utíkali přes střežené hranice na Západ? Mohli vůbec komukoliv věřit, nebo se museli spoléhat sami na sebe? A jaké to vůbec je, když se jednotlivec rozhodne střetnout s totalitou? Na tyto a další otázky se snaží odpovědět zážitková hra Čára, jejíž účastníci mají možnost se na den stát uprchlíky z komunistického Československa. více

Za bydlení ve zhruba tří tisícovkách městských bytů platí nájemníci nájmy hluboko pod tržní úrovní bez konkrétního důvodu. Praha bude usilovat o jejich zvýšení. Nebude se to týkat bytů pro potřebné profese nebo sociálně slabé. V rozhovoru s ČTK to ve středu řekl radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti). Magistrát spravuje asi 8 tisíc bytů, další mají ve správě městské části. Zábranský dodal, že magistrát nemá přesné informace o počtu bytů ve správě městských částí, což by se mělo změnit.