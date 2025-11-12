K nerozeznání! Čínského robota museli rozříznout přímo na jevišti: Obecenstvo nevěřilo, že uvnitř není člověk
12. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | Jiří Rilke
Co bylo ještě před pár lety jen sněním ze sci-fi filmů, se pomalu stává realitou.
Že kybernetika a robotika pokračuje kupředu mílovými kroky, stejně jako prakticky všechna vědecká odvětví, by nás nemělo nijak zvlášť překvapovat. Jenže něco jiného je pokroku věřit v teoretické rovině a něco jiného je ho pak vidět v praxi.
Na prezentaci nového robota od čínské firmy Xpeng už si totiž obecenstvo vážně připadalo, že tady snad chybí už jen John Connor a Arnold Schwarzenegger.
Humanoidní robot Iron od firmy Xpeng, která se krom robotiky také zaměřuje na výrobu moderních automobilů, se totiž pohyboval tak realisticky, že publikum odmítalo uvěřit, že se nejedná o podvod a že se nedívá na člověka oblečeného do bílého kostýmu, informoval magazín Live Science.
Firma se proto rozhodla učinit všem dohadům rázný konec a pracovníci rozřezali robotovi nohu přímo na jevišti. Pod syntetickou kůží a umělým svalstvem pak jasně odhalili kovovou kostru a kabely.
Robot pak i s "poraněnou" nohou elegantně opustil pódium.
Samozřejmě se stále najde celá řada skeptiků, která tvrdí, že v obleku byl přeci jen schovaný člověk, jen se prostě jednalo o někoho s amputovanou nohou a robotickou protézou.
Vlastní názor už necháme na vás.
Robot Iron se má stát součástí nového plánu firmy Xpeng, který zahrnuje průzkum oblasti "fyzické AI": Robotika, samořídící vozidla a umělá inteligence by se měla teoreticky spojit v jeden produkt.
První modely robota Iron by se měly objevit coby asistenti v prodejnách Xpengu už příští rok. Do domácností je firma zatím neprodává, nepředvídatelné prostředí lidských obydlí by prý zatím mohlo představovat bezpečnostní riziko. Jednou se ale jistě také dočkáme.
Při vývoji robota se Xpeng inspiroval u lidského těla: Na kovové kostře má bionickou svalovou strukturu, která napodobuje lidské tkáně. Povrch je pokrytý syntetickou kůží a k mání prý jednou bude přesně na míru: Tedy s postavou, ale i barvou a délkou vlasů, jakou si zákazník bude přát.
XPENG's next-gen IRON robot effectively crossed the uncanny valley, leading many to believe it was a human in a suit.— The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) November 6, 2025
In a follow-up event to prove it was a robot, He Xiaopeng had its leg skin cut open in front of a live audience. The robot then walked off the stage. pic.twitter.com/CNF5loZyaf