Vznik nového kabinetu dle premiéra v demisi Fialy komplikuje Babišův střet zájmů
12. 11. 2025 – 13:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vznik nové vlády podle premiéra v demisi Petra Fialy (ODS) komplikuje touha po moci a dotacích předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.
Novinářům to řekl na tiskové konferenci poté, co dnes vláda rozhodla o odeslání návrhu rozpočtu na příští rok Sněmovně. Končící kabinet podle Fialy krok učinil ve chvíli, kdy je ve Sněmovně ustaven patřičný výbor.
Vznik nového kabinetu však podle Fialy oddaluje právě střet zájmů šéfa ANO. O krocích, které Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s vlastnictvím holdingu Agrofert, chce dnes být od Babiše informován prezident Petr Pavel. Hlava státu vnímá jako legitimní žádat po pravděpodobném budoucím premiérovi, aby i veřejnosti vysvětlil, jakým způsobem k věci přistoupí.
"Netrucujeme, předáváme hladce vládu, vládnout v demisi není nic zábavného," uvedl také Fiala. Zmínil, že vedle nevyřešených majetkových poměrů předsedy ANO chybí nové vládě také jména možných ministrů.
Prezident po volbách označil za zásadní, aby nová vláda počítala s pevným zakotvením v Evropské unii, česká politika byla v souladu s mezinárodním právem a kladla důraz na lidskou důstojnost a lidská práva. Za bezpečnostní záruku považuje hlava státu členství v Severoatlantické alianci (NATO). Mezi klíčové otázky zařadil i zachování a podporu institucí demokratického státu, nezávislost médií veřejné služby, autonomii vysokých škol či nezávislost justice, státního zastupitelství, policie, bezpečnostních složek, ale i dalších státních orgánů. V úterý Pavel řekl, že mu v navrženém programu chybějí zmínky o mezinárodní a bezpečnostní situaci či o Rusku jako o bezpečnostní hrozbě.
"Pokud to programové prohlášení má být reálné, tak definice hrozby ze strany Ruska tam být má," uvedl dnes premiér. "To, že tam není definováno, jakou jsme zemí, kdo je jednoznačnou hrozbou, že to prostě Rusko je.. to samo o sobě je zobrazením jisté nezodpovědnosti a bezpečnostní hrozbou, jak to bude v příštích čtyřech letech vypadat," uvedl vicepremiér v demisi a předseda STAN Vít Rakušan. Míní, že místo ukotvení hodnot dokument obsahuje jednotlivosti mikromanagementu.
K opětovnému předložení rozpočtu vyzývala končící vládu formující se koalice ANO, SPD a Motoristů. Na kabinet v tomto směru apeloval i prezident. Představitelé nové koalice dříve uvedli, že by zachovali základní parametry rozpočtu a upravili jeho vnitřní strukturu, aby se vyhnuli rozpočtovému provizoriu. Fiala dnes zopakoval, že hnutí ANO dlouhodobě vládou připravovaný rozpočet kritizovalo, z čehož pro něj plynulo, že sestaví jiný. "Teď se ukázalo, že nemají vůbec nic," dodal.