Dnes je úterý 17. února 2026., Svátek má Miloslava
Počasí dnes 0°C Zataženo

Zásadní zvrat počasí: Meteorologové upřesnili, kdy přijde velká obleva

17. 2. 2026 – 12:57 | Magazín | BS

Zásadní zvrat počasí: Meteorologové upřesnili, kdy přijde velká obleva
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Se sněhem a zimou za okny budeme muset ještě chvíli počítat, pak ale přijde velký zlom.

Podle předpovědních modelů si pravděpodobně právě užíváme na dlouhou dobu poslední chvíle pravé zimy. Meteorologové vysvětlují, že se sníh bude sypat ještě pár dní, pak ale teploty vystřelí vzhůru.

„Během noci vydatně sněžilo na jihu Čech a na Českomoravské vrchovině, místy napadly i 3 cm sněhu za hodinu. Sněžení může komplikovat dopravu během dopravní špičky,“ varují odborníci z ČHMÚ na sociální síti.

A sněhová nadílka bude ještě chvíli pokračovat: „Další vydatnější sněžení přijde v noci na středu a se zimním počasím musíme počítat až do neděle.“

Pak už se ale začne situace měnit: „Ve čtvrtek už bude sněžení méně a v pátek nás čeká většinou slunečné počasí.“

Plná obleva dorazí o víkendu: „V sobotu už by mělo v Čechách kromě hor pršet a  v neděli se odpolední teploty dostanou na 5 až 10 °C a nad nulou zůstane i v noci,“ předpovídají meteorologové.

Podle týdenní předpovědi by měly tepoty pomalu stoupat i v průběhu příštího týdne: Okolo 10 °C by mělo být i v pondělí a v úterý dokonce 11 °C. Časově odpovídající výrazné oteplení předpovídá i služba AccuWeather.

 

Tagy:
počasí sníh zima obleva weather
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Hazard se zdravím v přímém přenosu! Jak poznat nebezpečné rady influencerů, které vám mohou ublížit

Následující článek

K-beauty v Česku: korejská kosmetika je u nás hit z několika důvodů

Nejnovější články