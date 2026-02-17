Zásadní zvrat počasí: Meteorologové upřesnili, kdy přijde velká obleva
17. 2. 2026 – 12:57 | Magazín | BS
Se sněhem a zimou za okny budeme muset ještě chvíli počítat, pak ale přijde velký zlom.
Podle předpovědních modelů si pravděpodobně právě užíváme na dlouhou dobu poslední chvíle pravé zimy. Meteorologové vysvětlují, že se sníh bude sypat ještě pár dní, pak ale teploty vystřelí vzhůru.
„Během noci vydatně sněžilo na jihu Čech a na Českomoravské vrchovině, místy napadly i 3 cm sněhu za hodinu. Sněžení může komplikovat dopravu během dopravní špičky,“ varují odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
A sněhová nadílka bude ještě chvíli pokračovat: „Další vydatnější sněžení přijde v noci na středu a se zimním počasím musíme počítat až do neděle.“
Pak už se ale začne situace měnit: „Ve čtvrtek už bude sněžení méně a v pátek nás čeká většinou slunečné počasí.“
Plná obleva dorazí o víkendu: „V sobotu už by mělo v Čechách kromě hor pršet a v neděli se odpolední teploty dostanou na 5 až 10 °C a nad nulou zůstane i v noci,“ předpovídají meteorologové.
Podle týdenní předpovědi by měly tepoty pomalu stoupat i v průběhu příštího týdne: Okolo 10 °C by mělo být i v pondělí a v úterý dokonce 11 °C. Časově odpovídající výrazné oteplení předpovídá i služba AccuWeather.