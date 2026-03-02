Experti: Izraelsko-americký útok může urychlit íránské jaderné snahy
2. 3. 2026 – 16:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pokud Írán zachová současný režim, může izraelsko-americká operace proti jeho jadernému programu paradoxně posílit hlasy volající po zrychlení obohacování uranu a získání jaderných zbraní, shodují se experti, které dnes oslovila ČTK.
Podle nich hrozí, že mohou vyvolat dlouhodobé regionální napětí.
Spojené státy a Izrael v sobotu zaútočily na Írán. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo cílem, aby Írán nikdy neměl jaderné zbraně. V červnu 2025 zmíněné země zaútočily na íránská jaderná zařízení.
"Pokud nedojde ke změně režimu a současně ten stávající režim nebude silou dotlačen ke kompletnímu zastavení programu na obohacování uranu pod mezinárodním dohledem, dá se očekávat, že izraelsko-americká operace posílí v Íránu hlasy volající po akceleraci jaderného programu a získání jaderné zbraně jakožto jediného funkčního odstrašujícího prostředku proti budoucím útokům," míní Michal Smetana z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Slavomír Horák ze stejné fakulty připomněl, že jaderný program je pro Írán dlouhodobou otázkou přežití a doktrínou, kterou režim považuje za klíčovou pro odstrašení případných útoků. "Nevíme však, kolik materiálních kapacit a vědců zůstalo po předchozích útocích a jak bude program pokračovat," dodal.
Smetana upozorňuje, že Írán stále disponuje více než 400 kilogramy vysoce obohaceného uranu, který podle zpráv pravděpodobně nebyl zničen při útocích v loňském červnu.
"Jaderná expanze s sebou vždy nese rizika eskalace konfliktů i možnosti jaderných nehod," dodává Smetana a upozorňuje i na efekt takzvaného jaderného domina, což označuje potenciální snahy dalších států regionu, například Saudské Arábie nebo Turecka, získat vlastní jaderný arzenál.
Také podle Josefa Krause z Masarykovy univerzity v Brně by v případě, že by Írán skutečně dosáhl vojenských jaderných schopností, znamenalo by to rozpoutání jaderného závodu v regionu. "Velice pravděpodobně by o bombu začalo usilovat například Turecko či Saúdská Arábie," dodal.