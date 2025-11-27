Kristian Kodet prodal palác za 40 milionů: "Oddechl jsem si a zaplatil dluhy"
27. 11. 2025 – 11:33 | Magazín | Jiří Rilke
Projekt muzea tří generací nevyšel a bylo potřeba zastavit finanční krvácení.
Když slavný akademický malíř Kristian Kodet před pěti lety kupoval renesanční palác ve Velkém Meziříčí, docela určitě si průběh událostí představoval úplně jinak.
V rozlehlém paláci měl totiž v plánu otevřít muzeum tří generací umělecké rodiny. Krom svých maleb vystavoval také sochy, které vytvořili slavní sochaři: Jeho otec Jan Kodet a dědeček Emanuel Kodet.
Dolní patro paláce bylo věnováno výstavě a kulturnímu sálu, v horním měl Kodet byt a kavárnu, kam se rádi scházeli věrní hosté, píše iDnes.cz.
S projektem to nevypadalo zle, jenže pak ve Velkém Meziříčí začala plánovaná rekonstrukce náměstí. Najednou se nedalo nikam projít ani zaparkovat a návštěvnost muzea se propadla do horoucích pekel.
Situace nebyla udržitelná: „Náměstí je celé rozkopané a ještě dlouho bude, nikdo k nám nemohl jít. Bylo to strašné, režie tři sta tisíc měsíčně a žádné příjmy,“ svěřil se Kodet Blesku.
Finanční krvácení bylo potřeba promptně utnout a malíř musel nabídnout objekt k prodeji. Nakonec si plácl se zájemcem, který za palác vyplatil něco přes 40 milionů korun. Kodet původně chtěl 53 milionů, i o něco nižší částka ale stačí, aby se zahojil.
„Oddechl jsem si, zaplatil dluhy a vrátily se náklady,“ potvrdil Kristian. Jistě ho mrzí, že projekt nakonec nevyšel, ale pořád lepší, než kdyby ho selhání mělo ještě k tomu zruinovat.