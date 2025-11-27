Dnes je čtvrtek 27. listopadu 2025., Svátek má Xenie
Počasí dnes 1°C Polojasno

Kristian Kodet prodal palác za 40 milionů: "Oddechl jsem si a zaplatil dluhy"

27. 11. 2025 – 11:33 | Magazín | Jiří Rilke

Kristian Kodet prodal palác za 40 milionů: "Oddechl jsem si a zaplatil dluhy"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Projekt muzea tří generací nevyšel a bylo potřeba zastavit finanční krvácení.

Když slavný akademický malíř Kristian Kodet před pěti lety kupoval renesanční palác ve Velkém Meziříčí, docela určitě si průběh událostí představoval úplně jinak.

V rozlehlém paláci měl totiž v plánu otevřít muzeum tří generací umělecké rodiny. Krom svých maleb vystavoval také sochy, které vytvořili slavní sochaři: Jeho otec Jan Kodet a dědeček Emanuel Kodet.

Dolní patro paláce bylo věnováno výstavě a kulturnímu sálu, v horním měl Kodet byt a kavárnu, kam se rádi scházeli věrní hosté, píše iDnes.cz.

S projektem to nevypadalo zle, jenže pak ve Velkém Meziříčí začala plánovaná rekonstrukce náměstí. Najednou se nedalo nikam projít ani zaparkovat a návštěvnost muzea se propadla do horoucích pekel.

Situace nebyla udržitelná: „Náměstí je celé rozkopané a ještě dlouho bude, nikdo k nám nemohl jít. Bylo to strašné, režie tři sta tisíc měsíčně a žádné příjmy,“ svěřil se Kodet Blesku.

Finanční krvácení bylo potřeba promptně utnout a malíř musel nabídnout objekt k prodeji. Nakonec si plácl se zájemcem, který za palác vyplatil něco přes 40 milionů korun. Kodet původně chtěl 53 milionů, i o něco nižší částka ale stačí, aby se zahojil.

„Oddechl jsem si, zaplatil dluhy a vrátily se náklady,“ potvrdil Kristian. Jistě ho mrzí, že projekt nakonec nevyšel, ale pořád lepší, než kdyby ho selhání mělo ještě k tomu zruinovat.

Tagy:
prodej palac muzeum malíř nemovitost
Zdroje:
Extra.cz, iDnes.cz, Blesk
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Muž, který obešel planetu bez mapy a mobilu. Na cestě je 27 let a konec je na dosah.

Nejnovější články