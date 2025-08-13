Hrad: Mezi prezidenty ČR a Číny není přímá komunikace, krok Číny nic nemění
13. 8. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na prezidentské úrovni mezi Českou republikou a Čínou v současnosti není žádná přímá komunikace. Oznámení, že Čína přerušuje veškeré kontakty s prezidentem Petrem Pavlem, tak není krokem, který by měnil dosavadní nastavení.
Na síti X to dnes uvedla Kancelář prezidenta republiky v reakci na čínské velvyslanectví v Praze, podle kterého dnes mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien uvedl, že Čína přerušuje veškeré kontakty s Pavlem. Český prezident podle mluvčího návštěvou dalajlamy 27. července poškodil svrchovanost a územní celistvost Číny.
"Setkání prezidenta republiky s dalajlamou mělo ryze soukromý charakter," podotkla prezidentská kancelář. "Na prezidentské úrovni mezi ČR a Čínou v současnosti neprobíhá žádná přímá komunikace, nejde tedy o krok, který by měnil dosavadní nastavení," dodal Hrad.
Pavel přijel dalajlamovi poblahopřát k 90. narozeninám do Indie, kde tibetský duchovní vůdce pobývá, v rámci soukromé cesty po skončení pracovního programu v Japonsku. Krok tehdy odsoudila čínská ambasáda v ČR s tím, že Pavel ignoroval stanovisko čínské strany a celkovou situaci čínsko-českých vztahů, když na své návštěvě trval. Velvyslanectví zároveň vyzvalo, aby Česko dodržovalo politický závazek jedné Číny.
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) dnes uvedl, že Pavlova návštěva dalajlamy v Indii byla soukromá a Čína by tak k ní měla přistupovat. První místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na síti X napsal, že jeho strana za prezidentem stojí, stejně jako za svojí předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou, když jela na Tchaj-wan.
"Nejsme zvědaví na to, aby nám čínští soudruzi nakazovali, kam čeští představitelé mohou jezdit a kam ne. To ať si zkoušejí na ty, kteří nás chtějí zatáhnout zpět na východ," dodal Válek. "Myslím, že to pana prezidenta zase tolik bolet nebude. Politbyro ústředního výboru Komunistické strany Číny si může akorát tak trhnout nohou," napsal na síti X ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09).
Od neúspěšného povstání proti čínské nadvládě v roce 1959 a útěku z Tibetu žije 14. dalajlama v indické Dharamsále v podhůří Himálaje, kde také sídlí tibetská exilová vláda. Peking má dalajlamu za separatistu, exilovou vládu neuznává a Tibet považuje za součást čínského území. Dalajlama obvinění ze separatismu odmítá a zdůrazňuje, že prosazuje pro Tibet větší autonomii a ochranu tibetské buddhistické kultury.