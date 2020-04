Jak dlouho existuje lak na nehty?

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Lak na nehty má působit elegantním a ušlechtilým dojmem a dodat dámským prstíkům náležitý lesk. Nehty se sice zdobily již tisíce let zpátky, lak v dnešním slova smyslu je ale k dispozici sotva sto let.

Ženy si zdobily nehty již ve staré Číně tři tisíce let před Kristem. Počáteční převažující zlatou a stříbrnou barvu postupně vystřídala červená a černá. Během dynastie Ming se nehty natíraly směsí obsahující včelí vosk, vaječné bílky, želatinu, přírodní barviva a arabskou gumu.

Ve starém Egyptě se na nehty nanášel lehce tónovaný olej, vyšší společnost si je barvila henou. V Evropě na počátku 19. století si výše postavené dámy leštily nehty pomocí pudrů a krémů, aby se nějakým způsobem odlišily od sprostého lidu.

Američtí bratři Charles a Joseph Revsonovi, zakladatelé kosmetické firmy Revlon, ale teprve v roce 1932 společně s chemikem Charlesem R. Lachmanem (to je to "L" v názvu společnosti) vyvinuli speciální směs, která byla trvalejší a nevyprchala či neodprýskla po pár hodinách, jak tomu bylo do té doby. Její složení víceméně okoukali od laků používaných v automobilovém průmyslu. Nové barevné pigmenty kromě toho umožňovaly výrobu nejrůznějších odstínů a jejich sladění s barvou rtěnky.

Průlomu se pak společnosti Revlon podařilo dosáhnout díky hollywoodským hvězdám, jako byla například Jean Harlowová. Díky ní se lak na nehty stal běžnou součástí dámské módy a během pár let udělal z výrobců multimilionáře.