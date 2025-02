Jižní Korea chce kvůli americkým clům jednat o protiopatřeních s EU a Japonskem

Jihokorejská vláda usiluje o zahájení jednání s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a o koordinaci případných protiopatření s EU a Japonskem, aby ochránila zájmy svých firem.

Řekl to dnes úřadující prezident Čche Sang-mok. Kanada bude upozorňovat na negativní dopad nových cel na dovoz oceli a hliníku do USA a v případě potřeby zareaguje tvrdě a jasně, uvedl kanadský premiér Justin Trudeau. Reakci zvažují i Thajsko a Vietnam, informovala agentura Reuters. Mexický ministr hospodářství Marcelo Ebrard řekl, že uvalení cel je neodůvodněné a že Mexiko chce s americkou administrativou jednat.

"Kanaďané budou stát rozhodně a pevně, pokud to bude nutné," řekl Trudeau na okraj pařížského summitu o umělé inteligenci (AI).

Úřadující jihokorejský prezident Čche uvedl, že jeho vláda bude usilovat o jednání o nových clech s americkou administrativou. Generální ředitelé 20 velkých jihokorejských konglomerátů plánují v blízké budoucnosti navštívit Spojené státy, přičemž vláda hodlá diskutovat o protiopatřeních také s Japonskem a EU, řekl Čche.

Jihokorejská vláda podle úřadujícího prezidenta vynakládá veškeré úsilí na budování úzkých vazeb s novou americkou administrativou s cílem chránit zájmy jihokorejských společností.

Mexický ministr hospodářství Ebrard označil zavedení amerických cel na dovoz oceli a hliníku za špatné rozhodnutí a zdůraznil, že tento krok není nijak odůvodněný. Upozornil, že Mexiko je hlavním cílovým trhem pro vývoz americké oceli a že jeho země z USA dováží více, než kolik do ní exportuje. Mexiko podle ministra plánuje konzultace s novou americkou administrativou, aby projednalo dopady těchto cel a hledalo možné řešení. Zároveň oznámil, že příští týden osobně přednese argumenty Mexika americkému ministrovi obchodu Jeremymu Pelterovi.

Thajská premiérka Petongtán Šinavatrová nařídila vypracovat studii o dopadu americké obchodní politiky na thajský vývoz, uvedla s odvoláním na zdroj blízký vládě agentura Reuters. Spojené státy byly v loňském roce oro Thajsko největším exportním trhem, na který připadalo 18,3 procenta hodnoty vývozních zakázek. To představuje 54,96 miliardy dolarů (1,3 bilionu Kč).

"Vietnamští výrobci oceli mají stále šanci pokračovat ve svých dodávkách vzhledem k tomu, že američtí výrobci ještě nejsou schopni plně uspokojit domácí poptávku," komentoval nová opatření vietnamský obchodní vyslanec v USA Do Ngoc Hung. "Vietnamští vývozci musejí situaci pečlivě vyhodnotit a snažit se zvýšit svůj vývoz na trhy, které mají s Vietnamem uzavřeny dohody o volném obchodu," dodal.

Největším exportérem oceli i hliníku do USA je podle dat odboru pro mezinárodní obchod amerického ministerstva obchodu Kanada, a to s velkým náskokem před ostatními zeměmi. Mexiko je druhé ve vývozu oceli a osmé v exportu hliníku. Jižní Korea je třetím největším exportérem hliníku a čtvrtým největším vývozcem oceli do USA. Vietnam je osmým největším exportérem oceli a Thajsko desátým největším vývozcem hliníku do USA.

Trump v pondělí večer oznámil, že Spojené státy zavedou 25procentní clo na dovoz oceli a hliníku. Opatření se týká všech zemí a podle sdělení Bílého domu začne platit 12. března. "Dnes zjednodušuji naše cla na ocel a hliník, aby každý pochopil, co to znamená," řekl Trump.

Největší vývozci oceli do USA (v miliardách USD):

1. Kanada 7,14 2. Mexiko 3,5 3. Brazílie 2,99 4. Jižní Korea 2,9 5. Německo 1,9 6. Japonsko 1,74 7. Tchaj-wan 1,32 8. Vietnam 1,13 9. Itálie 0,89 10. Čína 0,8

Největší vývozci hliníku do USA (v miliardách USD):

1. Kanada 9,42 2. Spojené arabské emiráty 0,92 3. Jižní Korea 0,78 4. Čína 0,77 5. Bahrajn 0,53 6. Argentina 0,47 7. Indie 0,44 8. Mexiko 0,36 9. Německo 0,32 10. Thajsko 0,27

Zdroj: Americké ministerstvo obchodu, odbor pro mezinárodní obchod