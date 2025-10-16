Jitka Volfová ANO: Pro hejtmana Půtu nevidím jinou možnost než rezignaci
16. 10. 2025 – 16:49 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předsedkyně hnutí ANO v Libereckém kraji Jitka Volfová nevidí po obvinění pro hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) jinou možnost než rezignaci.
ČTK to řekla v reakci na informace o jeho obvinění. ANO je v Libereckém kraji spolu s SPD v opozici, k rezignaci obě strany Půtu vyzvaly už v únoru, když byl nepravomocně uznán vinným v části korupční kauzy. Na jednání zastupitelstva pak navrhly jeho odvolání, návrh ale nezískal dostatečnou podporu.
Koaliční Spolu, které v Libereckém kraji se Starosty vládne, zatím situaci nekomentovalo. "Zastupitelský klub se sejde v pátek," odpověděl na dotaz ČTK jeho předseda, náměstek hejtmana Vladimír Richter. Spolu má pět zastupitelů, koalice tak má v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu většinu 25 hlasů.
Volfová míní, že hejtman by měl rezignovat. "Je to můj osobní názor, ale je odsouzený a teď nově trestně stíhaný, myslím si, že už to je neudržitelné," uvedla. Nejde podle ní ale o názor zastupitelského klubu. "Jako klub si k tomu sedneme, projednáme to a potom se rozhodneme, jak k tomu přistoupíme v rámci zastupitelstva," dodala. ANO má v krajském zastupitelstvu 18 mandátů, jen o dva méně než Starostové pro Liberecký kraj, kteří loni na podzim volby v kraji vyhráli.
Půta dnes dopoledne informoval média, že ho policie obvinila z neoznámení trestného činu. Oznámení o zahájení stíhání dostal ve středu do datové schránky. Podle policie dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Obvinění souvisí s třetí větví liberecké korupční kauzy. Nové obvinění liberecký hejtman odmítá a považuje ho za další pokus za každou cenu na něj něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat.
Nové trestní stíhání hejtmana vzal na vědomí i klub SPD, který má dva krajské zastupitele. "Respektujeme zásadu presumpce neviny, zároveň však považujeme situaci za vážnou a vyžadující maximální transparentnost ze strany vedení kraje. Po více než 11 letech je nezbytné, aby orgány činné v trestním řízení postupovaly, rychle, nestraně a bez politických vlivů. Občané mají právo na jasnou a důvěryhodnou odpověď," řekl dnes za klub Michal Švarc.
SPD podle Švarce dlouhodobě prosazuje osobní odpovědnost veřejných funkcionářů a odmítá zneužívání trestních kauz k politickému boji. "Začínám se bát, jak policejní vyšetřování začíná dost výrazně ovlivňovat politiku. Ať je to nejmenování (Filipa) Turka a všechno, co se kolem děje, znovu žádost o vydání (Andreje) Babiše, žádost o vydání našeho předsedy (Tomia Okamury), tak si položme otázku, jestli jsou opravdu v politice všichni grázlové a zločinci, nebo jestli se přípravné trestní řízení neposunulo do roviny ovlivňování politického boje," dodal.
Liberecký hejtman byl nepravomocně odsouzen v části korupční kauzy spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech 12 obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu. Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným. Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30.000 korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu 50.000 korun. Na místě se odvolal.