Pavel vstoupil do sporu o rozpočet, jeho předložení by měl za vstřícné gesto
16. 10. 2025 – 15:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Do sporu mezi dosluhující vládou Petra Fialy (ODS) a vznikající vládou Andreje Babiše (ANO) o to, zda Fialův kabinet znovu předloží Sněmovně návrh státního rozpočtu, se dnes vložil prezident Petr Pavel.
Podle hlavy státu by šlo o vstřícné gesto, kdyby současná vláda poslala svůj návrh poslancům tak, aby měla Sněmovna o čem jednat, byť Babišovo ANO návrh dlouhodobě kritizuje. Právě z toho důvodu krok dnes opakovaně odmítl Fiala, podle kterého má příští vláda možnost schválit vlastní návrh hned po svém jmenování.
Babiš ráno ve videu na sociálních sítích řekl, že by ocenil, kdyby Pavel přiměl končící vládu, aby poslala návrh rozpočtu znovu do Sněmovny. Komora vzešlá z voleb totiž nemůže jednat o předloze se schodkem 286 miliard korun, kterou podle zákona poslala Fialova vláda předchozí Sněmovně koncem září. Babiš připouští, že nová vláda by mohla vzniknout až v prosinci. Bez rozpočtu podle něj hrozí, že vzniknou škody, například do března by se mohly zastavit výkupy pozemků pro dálnice.
Pavel zkritizoval Babiše za to, že mu vzkaz poslal přes média, místo aby se na něj obrátil přímo. Jeho výzvu ale současně pokládá za relevantní. "Jestliže tato (stará) Sněmovna návrh už projednat nemůže, je naprosto legitimní, aby ho projednala ta nová," uvedl prezident. Od dosluhující vlády by považoval zaslání rozpočtu nové Sněmovně za vstřícné gesto, což chce říct také Fialovi, až s ním bude mluvit. Ve středu prezident řekl, že by považoval za solidní nenechávat debatu o rozpočtu na pozdější dobu s ohledem na riziko rozpočtového provizoria.
Fiala dnes ještě před prezidentovým vyjádřením opětovné předložení rozpočtu odmítl s tím, že to může hned po svém jmenování udělat vznikající Babišův kabinet s SPD a Motoristy. Babiš si podle Fialy chce vytvořit alibi pro to, aby mohl zvyšovat deficit. "V tom mu pomáhat nebudeme," napsal. Původní rozpočet pokládá za proinvestiční, prorůstový a odpovědný, zatímco Babiš o něm tvrdil, že je špatný a nerealistický, dodal. Nynější tlak na to, aby vláda rozpočet poslala poslancům znovu, podle Fialy dokládá, že ANO není na vládnutí připravené a neví si rady už pár dní po volbách.
Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je nyní bezpředmětné mluvit o opětovném zaslání rozpočtu, protože ještě není ustavená Sněmovna a nemá řádně zvoleného předsedu. "Opakujeme, že současná vláda odeslala 30. září svůj návrh rozpočtu na příští rok do Sněmovny, kde je od té doby k dispozici, a kdokoliv, včetně vedení hnutí ANO, tedy má k tomuto materiálu neomezený přístup," uvedl. Babiš se podle něj debatami o rozpočtu jen snaží zastřít problémy ve vyjednávání o koalici s SPD a Motoristy.
Národní rozpočtová rada (NRR) dnes kritizovala zejména rozsah obranných výdajů v kapitole ministerstva dopravy i nesoulad mezi navrženým státním rozpočtem a mezi rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). "Příjmová strana rozpočtu SFDI předpokládá vyšší příjem o 37,2 miliardy korun z dotací ze státního rozpočtu, než s jakou částkou pracuje návrh státního rozpočtu na výdajové straně," uvedla NRR. Kritizovala také, že vláda neschválila rozpočet SFDI současně s návrhem státního rozpočtu.
Babiš ve středu řekl, že schodek by nová vláda neměnila. Chtěla by hlavně hledat způsob, jak dostat do kapitoly ministerstva dopravy 30 miliard korun změnami v ostatních kapitolách. Chybějící peníze podle ANO ohrožují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Pavel dnes o rozpočtu SFDI a pokrytí budoucích investic ve státním rozpočtem jednal s končícím ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS), který ohrožení výstavby odmítá.
Pokud vláda nebude chtít rozpočet předložit, alternativou by podle Babiše mohlo být, aby nechala vznikající kabinet ANO, SPD a Motoristů spolupracovat na rozpočtu s vrchním ředitelem rozpočtové sekce ministerstva financí Karlem Tyllem. To však podle ministerstva není možné, protože by to mohlo znamenat porušení principu neutrality státní správy. Ministerstvo na dotaz ČTK zároveň upozornilo, že pokud se na něj některý z poslanců oficiálně obrátí kvůli konzultaci nějakého materiálu, resort mu vyjde vstříc.