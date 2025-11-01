Dnes je sobota 1. listopadu 2025., Svátek má Felix
1. 11. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková

Jiřina Bohdalová bude prababičkou! Rodina však skrývá tajemství: "Nechtějí mi to říct!"
zdroj: Profimedia.cz
Legendární herečka se už nemůže dočkat pravnoučete, navrhuje mu i jména.

Nezastavitelná Jiřina Bohdalová se už několik měsíců raduje ze skvělé zprávy: Partnerka vnuka Vojtěcha je těhotná, Jiřina se stane prababičkou.

Slavná herečka kategoricky odmítá, že by se pravnoučka snad neměla dočkat: „Pro mě je to další bod v mém životě, ke kterému směřuji a kterého se chci dožít. Je důležité si takové cíle dávat. A tak to taky budu dělat až do konce,“ hlásila pro iDnes.

Už nějakou dobu víme, že je na cestě chlapeček. A rodiče už ví, jak se bude jmenovat. Jsou ale jediní, plánované jméno prý neprozradili ani nastávající prababičce.

„Nechtějí mi to říct! Já jsem pro česká jména. Ale každé jméno, jak se říká, když se hezky řekne, je krásné,“ svěřila se Bohdalová Blesku.

Jiřina prý přišla i s vlastním návrhem: „Měla jsem nápad Antonín František, protože František byl můj tatínek. Antonín František Staš. Tony Staš. To je hezké, ne? Ale nevím, jestli to tak bude. Asi ne,“ prozradila. 

Podle Jiřiny bude Vojta s ženou nejspíš volit nějaké modernější jméno. Tony Staš ale upřímně nezní vůbec zle – pravnuk by se rovnou mohl přidat k superhrdinské grupě a zachránit svět.

Jak ovšem uznala i sama slavná herečka, hlavní slovo mají rodiče. Uvidíme, jak se ratolest bude nakonec jmenovat doopravdy.

