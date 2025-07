Jiří Krampol na tom není dobře: "Už mě ani nepoznával," děsí se Felix Slováček

24. 7. 2025 – 14:18 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbenému herci se opět zdravotně přitížilo a bohužel to tentokrát vypadá vážněji než dřív.

Slavný sympaťák Jiří Krampol musel začátkem července zase do nemocnice, ačkoliv se mu ani za mák nechtělo. Herci je ale 87 let a zdraví se zkrátka ozývá čím dál tím častěji. A tentokrát, zdá se, bohužel opravdu pořádně.

Původně měli lékaři Krampolovi odsát z těla přebytečnou vodu, která se tam hromadí. Jiří už jeden takový zákrok podstoupil, žádné komplikace se tudíž moc nečekaly a byť musel herec odložit svou oslavu narozenin, novinářům opakovaně vzkazoval, ať ho hlavně nikdo předčasně nepohřbívá.

Čehož bychom se samozřejmě neradi dopustili i v současné situaci, jenže se zdá, že na tom herec skutečně není moc dobře.

„Bohužel se musíme připravit i na možnost, že to nedopadne dobře. Jirka přežil už takových věcí, ale nikdy to nebylo tak vážné jako teď. Pospává, je na kyslíku, a lékaři dělají, co mohou, aby ho zachránili, Ale má tuhý kořínek, takže možné je všechno, i to, že i z toho se nakonec vykřeše. Jen musíme bohužel počítat se vším,“ prozradil už před dvěma dny zdroj blízký Jiřímu pro eXtra.cz.

A moc dobré zprávy nepřinesl ani Jiřího kamarád Felix Slováček, který se z návštěvy nemocnice vrátil ve velmi pokleslé náladě. Není těžké hádat proč.

„Jirka Krampol je kamarád, tak se mi o tom nechce moc mluvit. Byl jsem tam za ním teď ve středu asi ve dvě odpoledne, pevně jsem mu stiskl ruku. A potkal jsem se tam i s dalšími lidmi. Je fakt, že na tom není dobře. Ale nechci plácnout nějakou hloupost, nejsem doktor a víme, že zdravotnictví dnes někdy pomalu umí zázraky,“ opatrně prohlásil pro zmíněný magazín. I tak lze ale mezi řádky číst krutou realitu: Jiří na tom je zle.

Na dotaz, jestli je pravda, že ho Krampol už ani nepoznával, se Felixovi ani nechtělo odpovídat. Nakonec ale hlesl: „Měl jsem takový pocit. Ale nechci to dál rozebírat.“