Dnes je čtvrtek 23. října 2025., Svátek má Teodor
Počasí dnes 18°C Občasný déšť

To je pokoukání! Žhavá Lucie Borhyová si vyrazila v jiskřivém modelu s punčoškami

23. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

To je pokoukání! Žhavá Lucie Borhyová si vyrazila v jiskřivém modelu s punčoškami
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Známá moderátorka nenechává své fanoušky v klidu.

Kdo zná slavnou moderátorku Lucii Borhyovou pouze z televizního zpravodajství, umí si na ní nejspíš představit jen cudné elegantní šaty či dobře sednoucí pracovní kostýmky. Ale u takových její šatník rozhodně nekončí.

Je na jednu stranu jasné, že k seriózní práci patří i seriózní oblečení. Když ale přijde na ohoz v soukromí či na uvolněnějších akcích, Lucka velmi ráda trochu povolí otěže a dokáže se odvázat.

Její fanoušci na Instagramu to vědí už dávno – však je celé léto zásobovala svůdnými plavkovými fotkami z dovolených. A provokace, kvůli kterým jistě nejeden pán z publika bude mít problém se v práci soustředit, nepřestávají, ani když už se venku ochladilo.

Lucka totiž tentokrát vyrazila moderovat společenskou akci v modelu, který nechal vyniknout její sexy nohy v síťovaných punčoškách. O elegantní dotek se postaraly průsvitné rukavice a pozici pomyslné a vlastně i téměř doslovné hvězdy večera pak zajistily zlatě jiskřivé šaty.

„Některé večery prostě chtějí, abys zazářila…a já se nebránila,“ napsala Lucka k fotkám.

Svým příznivcům novými snímky rozhodně udělala radost, hotové stovky věrných už jí v komentářích snáší k nohám modré z nebe. A mají proč, však posuďte sami:

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Lucie Borhyová (@lucie_borhyova)

Tagy:
oblečení moderátorka akce
Zdroje:
Instagram, Super.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Fotbalisté Slavie v Lize mistrů překvapivě remizovali v Bergamu bez branek

Následující článek

Jiří Adamec: Pryč z ústavu! "Chci, aby dožil šťastný," tvrdí manželka

Nejnovější články