To je pokoukání! Žhavá Lucie Borhyová si vyrazila v jiskřivém modelu s punčoškami
23. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Známá moderátorka nenechává své fanoušky v klidu.
Kdo zná slavnou moderátorku Lucii Borhyovou pouze z televizního zpravodajství, umí si na ní nejspíš představit jen cudné elegantní šaty či dobře sednoucí pracovní kostýmky. Ale u takových její šatník rozhodně nekončí.
Je na jednu stranu jasné, že k seriózní práci patří i seriózní oblečení. Když ale přijde na ohoz v soukromí či na uvolněnějších akcích, Lucka velmi ráda trochu povolí otěže a dokáže se odvázat.
Její fanoušci na Instagramu to vědí už dávno – však je celé léto zásobovala svůdnými plavkovými fotkami z dovolených. A provokace, kvůli kterým jistě nejeden pán z publika bude mít problém se v práci soustředit, nepřestávají, ani když už se venku ochladilo.
Lucka totiž tentokrát vyrazila moderovat společenskou akci v modelu, který nechal vyniknout její sexy nohy v síťovaných punčoškách. O elegantní dotek se postaraly průsvitné rukavice a pozici pomyslné a vlastně i téměř doslovné hvězdy večera pak zajistily zlatě jiskřivé šaty.
„Některé večery prostě chtějí, abys zazářila…a já se nebránila,“ napsala Lucka k fotkám.
Svým příznivcům novými snímky rozhodně udělala radost, hotové stovky věrných už jí v komentářích snáší k nohám modré z nebe. A mají proč, však posuďte sami:
