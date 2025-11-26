Dnes je středa 26. listopadu 2025., Svátek má Artur
Jen pro odvážné! Slavná moderátorka: Do naha v pěti pod nulou

26. 11. 2025 – 8:40 | Magazín | BS

zdroj: Profimedia.cz
Půvabná moderátorka na otužování nedá dopustit a její fanoušci vlastně také ne.

Znáte ten pocit, když je vlastně hrozně fajn se na něco dívat, něco z pohodlí a především zpovzdálí a pozorovat, ale člověk by ani omylem nechtěl být tam, nač se dívá?

Krásný příklad je třeba sněhová chumelenice, kterou je samozřejmě daleko větší slast sledovat skrz okno zpod deky s horkým čajem v ruce, než se v ní například snažit někam dojít.

A úplně to samé platí o koníčku, kterému v zimních měsících holduje sympatická moderátorka Eva Decastelo: Zpevňuje zdraví i ducha otužováním. Skoro nebo úplně nahá. V pěti pod nulou. V ledové vodě.

Ano, dívá se na to skvěle, protože na Evu je zkrátka a dobře radost pohledět. A že je u aktivity v plavkách opravdu diváckému zážitku nikterak neškodí.

Že by se ale člověk zrovna tryskal touhou se přidat? To ani kdyby za to někdo zaplatil.

„Když už musím kvůli práci cestovat, snažím si to užít. V létě chodím po památkách a v zimě po výstavách a otužileckých lokacích,“ píše u videa.

Brr!

