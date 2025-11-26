Kolika jazyky mluvíte? Vědci zjistili, že na tom závisí rychlost vašeho stárnutí
26. 11. 2025 – 9:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Vědci zjistili, že ovládání více jazyků výrazně zpomaluje biologické stárnutí a posiluje zdraví mozku. Nejnovější evropská studie ukazuje, že každý další jazyk funguje jako účinný trénink pro nervové sítě a může být jedním z nejjednodušších způsobů, jak si prodloužit mentální vitalitu.
Mluvit více jazyky se dlouho považovalo hlavně za společenskou a kulturní výhodu. Pomáhá nám to cestovat, rozumět cizím lidem a otevírat si pracovní příležitosti. Teprve nedávno však vědci začali zjišťovat, že jazyková pestrost není jen užitečný koníček – může být úzce propojená s tím, jak rychle stárneme. A to nejen mentálně, ale i biologicky.
Nejnovější rozsáhlá studie, která sledovala přes 80 tisíc lidí z celé Evropy, poprvé ukazuje něco překvapivého: vícejazyční lidé mají menší pravděpodobnost takzvaného zrychleného biologického stárnutí. Laicky řečeno – jejich tělo i mozek stárnou pomaleji, než by odpovídalo jejich skutečnému věku. A co je ještě zajímavější, ochranný efekt se zvyšuje s každým dalším jazykem.
Výzkumný tým porovnával chronologický věk účastníků s jejich odhadovaným biologickým věkem. Ten se počítá podle zdravotních ukazatelů, životního stylu, vzdělání, kvality prostředí a dalších faktorů. Pokud je biologický věk výrazně vyšší než ten skutečný, znamená to rychlejší stárnutí – a vyšší riziko nemocí souvisejících s věkem, jako je demence, cukrovka nebo onemocnění srdce. Lidé, kteří ovládali jen jeden jazyk, měli dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou stárnout rychleji. Naproti tomu ti, kteří mluvili dvěma či více jazyky, měli mnohem nižší riziko, že jejich tělo i mozek budou stárnout předčasně. A ochranný efekt měl dokonce podobu „dávkového účinku“ – každý další jazyk poskytoval měřitelná vylepšení, bez ohledu na to, odkud člověk pochází nebo v jakých podmínkách žije.
Proč se to děje? Vědci uvádějí několik důvodů. Používání více jazyků představuje pro mozek neustálý trénink. Při přepínání mezi jazyky musí člověk řídit pozornost, potlačovat rušivé informace a rychle vybírat správná slova a větné konstrukce. Jde o komplexní mentální úlohy, které aktivují široké spektrum mozkových sítí. Ty se díky tomu udržují déle silné a pružné.
K tomu se přidávají i sociální výhody. Vícejazyční lidé se častěji dostávají do kontaktu s různými kulturami a komunitami. Mají větší možnost navazovat nové vztahy, rozšiřovat si obzory a předcházet izolaci. Silné sociální vazby snižují stres, který je jedním z hlavních faktorů zrychleného stárnutí. Jazyková pestrost také posiluje identitu, sebevědomí a schopnost lépe zvládat emoce. Díky tomu všemu se vícejazyčnost ukazuje jako nástroj, který funguje současně na několika úrovních – biologické, nervové, kognitivní i sociální. Je to komplexní ochrana, která podporuje odolnost mozku i celého organismu.
Evropa, jazyky a budoucí podoba vzdělávání
Evropa patří mezi nejvícejazyčnější regiony světa. Přibližně 75 procent dospělých v EU ovládá alespoň jeden cizí jazyk. V zemích jako Norsko, Švédsko nebo Nizozemsko je běžné, že lidé mluví třemi nebo čtyřmi jazyky. Naproti tomu část jižní Evropy a zejména Spojené království zaostává – tamní školy zaznamenávají dlouhodobý úpadek jazykové výuky a moderní cizí jazyky představují jen malý zlomek zkoušek.
Nová studie však naznačuje, že jazykové vzdělávání není jen otázkou kulturní obohacenosti nebo přípravy na globální trh práce. Stává se otázkou veřejného zdraví. Pokud výuka jazyků dokáže zpomalit biologické stárnutí, pak má stejnou důležitost jako podpora pohybu nebo prevence chronických nemocí. Pro děti může být raný kontakt s jazyky základem dlouhodobé kognitivní odolnosti. U dospělých zase může učení nového jazyka sloužit jako mentální trénink, který udržuje mozek v činnosti a snižuje riziko úpadku. A pro seniory může být jazykový kurz nejen způsob, jak podpořit paměť, ale také cesta z izolace a osamělosti.
Jazykové dovednosti jsou navíc jednou z mála věcí, které lze rozšiřovat prakticky v každém věku. Nepotřebují drahé vybavení, léky ani speciální podmínky – stačí knihy, kurzy, aplikace nebo kontakt s lidmi. To z jazykového vzdělávání činí jednu z nejdostupnějších metod, jak zlepšit zdraví populace.
Výzkumníci proto apelují na vlády, školy i komunitní centra, aby podporovaly učení jazyků jako součást strategií zdravého stárnutí. Jazyk se podle nich stává nejen kulturním nástrojem, ale také biologickou investicí.
Pokud tedy někdo uvažuje, zda začít s novým jazykem – nebo se k nějakému vrátit – věda má jasno: může to být jeden z nejúčinnějších způsobů, jak udržet mozek mladý, tělo zdravější a život bohatší. A na rozdíl od zázračných pilulek stojí jazyková pestrost hlavně čas a chuť objevovat.