2. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Jen předstírá? Místní prozradili, jak se Vojta Kotek chová na farmě po vypnutí kamer
zdroj: Profimedia.cz
Obrazovka a realita bývají častokrát dvě zásadně odlišné věci.

Kdo tak trochu zlomyslně doufal, že Vojtěch Kotek svou procitlou náklonnost k přírodě a hospodářství jen dovedně hraje a ve skutečnosti se chová úplně jinak, může si nechat zajít chuť.

Herec učinil ukázkovou otočku čelem vzad, když ho srovnáme s tím, jak se prezentoval v mládí. Místo kaváren a luxusních apartmánů nyní žije v maringotce a stará se o biofarmu v Kozárovicích na Příbramsku, kde natáčí i dokusérii Farma Vojty Kotka.

Když se vypnou kamery, Kotek se totiž v žádnou nafrněnou primadonu z ničeho nic nemění. Jeho zájem o přírodu totiž není žádná předstíraná póza.

„Vojta nemá žádné hvězdné manýry, je to úplně normální kluk. Přesvědčil mě o svém ryzím vztahu k přírodě a opravdovém zájmu o les i hospodaření v něm,“ chválil místostarosta Kozárovic Pavel Burda pro Příbramský deník.

Navíc se podle všeho nejedná o jedinou nově probuzenou vášeň. Hajný Burda totiž prý vzal Kotka na posed, kde si políčili na kance. Lov sice tentokrát nevyšel a kořist se neukázala, zájem z hercovy strany byl prý ale obrovský.

Není dokonce vyloučeno, že si Kotek sám udělá myslivecké zkoušky. 

