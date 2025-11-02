Konečně pořádná láska? Sámer Issa září s překrásnou blondýnkou
2. 11. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný zpěvák má v lásce notorickou smůlu, trochu štěstí už by si opravdu zasloužil.
Známý zpěvák Sámer Issa už dlouho neprožil pořádnou lásku, s čímž se nedávno svěřil v rozhovoru pro eXtra.cz: „Nemám nikoho a už docela dlouho. Já jsem ten typ člověka, který když je zamilovaný, tak je strašně intenzivní. Mám syrský kořeny, takže jsem docela žárlivej,“ prozradil.
Povzdech už ale dost dobře nemusí platit, Sámer si totiž v poslední době až podezřele dobře rozumí se zpěvačkou Lucy Junk.
Nápadně se k sobě měli už při finálovém večeru Tváře roku 2025. Jisté podezření, že se mezi nimi možná rozhořelo něco přeci jen vášnivějšího než pouhé přátelství, pak přiživili společnou dovolenou.
Vyrazili do Chorvatska, kde si společně užívali ve vlnách, Sámer dával masáže, nosil zpěvačku na ramenou a podobně. Což, jasně, pořád ještě může být jen přátelství, ale... znáte to.
Dohady ještě posílily, když Sámer dorazil s Lucy i na halloweenskou párty do pražské Lucerny.
Co spolu doopravdy mají, se jistě brzy dozvíme. Jisté je, že krom přátelských, či možná romantických vztahů mají vztah také pracovní: V posledních měsících spolu nahrávali novou píseň, která by se měla již brzy dočkat vydání.