Jedovatá houba a vykrucující se antisemité

Českou veřejnost šokovalo moderní vydání dětské protižidovské knihy z nacistického Německa. Vydavatelé se brání, že jde pouze o historický text, se kterým se nijak neztotožňují. Je to ale vážně pravda, nebo za nakladatelstvím Guidemedia a jejich spřízněným e-shopem Náš směr stojí skuteční příznivci antisemitismu?

Sháníte nějakou četbu pro děti? Tak to si raději dávejte pozor, protože dnes se, jak se zdá, v dětské literatuře může objevit něco, co by tam člověk čekal pouze v hodně černé komedii. Nemalé pozdvižení se tak minulý týden rozpoutalo kolem knihy nazvané Jedovatá houba, kterou nabízela řada online knihkupectví v sekci dětské literatury.

Kniha je totiž něco na způsob antisemitské čítanky, která do dětských hlaviček tlačí nenávist proti Židům. To musí být ostatně každému jasné už při pohledu na přebal knihy, na němž je dobová protižidovská karikatura ze 30. let. Jedovatá houba (v originále Der Giftpilz) vyšla původně v roce 1938 v nacistickém Německu, jejím autorem je novinář nechvalně proslulého nacistického plátku Der Stürmer Ernst Hiemer, jenž má na svědomí i další podobné propagandistické knihy pro mládež. Za tehdejším vydáním pak stál Julius Streicher, vůdčí postava německého protižidovského štvaní.

Stereotypní rasistickou karikaturu nenajdeme pouze na přebalu, ale celá kniha je prošpikovaná spoustou nelichotivých antisemitských kreseb, které mají dětem pomoci rozeznat Židy, jež kniha přirovnává právě k jedovatým houbám. Text pak dětem třeba radí, jak poznat Žida - "podle odporného, nasládlého zápachu", případně na základě jeho pohledu, který "je číhavý a bodavý. Už na očích mu člověk okamžitě pozná, že je to špatný a prolhaný člověk".

Kniha je navíc doplněná i o groteskní rasistické říkanky, jako například:

Vražda, zlodějna a lhaní,

krádež, podvod, švindlování;

To vše Žid může, to vše Žid smí,

i židovské dítě dobře ví,

že v Talmudu psáno je,

co Žid nenávidí a miluje,

jak má smýšlet a jak má žít,

v Talmudu se dozví Žid.

Je až příhodné, že v tuzemských kinech zrovna běží film Králíček Jojo, který s notnou dávkou černého a absurdního humoru vypráví příběh zfanatizovaného německého klučiny za druhé světové války. Právě i antisemitismus a na děti zamřená propaganda jsou jedním z důležitých témat snímku.

Chlapec ve filmu se tak pod vlivem nacismu snaží například vytvořit vlastní knihu o Židech, která je ale plná přehnaně groteskních informací (a bizarních dětských malůvek), jako například že Židé spí hlavou dolů jako netopýři, že jsou cítit po květáku nebo kde "židovská královna klade vejce". Jak se ale zdá z Jedovaté houby, realita antisemitské propagandy zaměřené na děti neměla k podobné absurditě daleko, což je poněkud mrazivé.

Jen historický text?

Kauza kolem knihy, která u nás ovšem vyšla už v roce 2017, se rozjela poté, co na ni na twitteru minulý týden upozornil český novinář Jakub Szántó.

Českem se šíří další nacistická škváry a internetové obchody jsou neschopné odlišit, co prodávat a čím se naopak podílejí na porušování zákona. Pevně doufám, že @PolicieCZ ví a bude urychleně konat. pic.twitter.com/DFbCJbajXn — Jakub Szántó (@JakubSzanto) February 12, 2020

Následovalo obecné pohoršení nejen na internetu, Federace židovských obcí podala kvůli knize trestní oznámení a o Jedovatou houbu se začala zajímat policie.

"Text, publikovaný v roce 1938 v nacistickém Německu vůdčí postavou protižidovského štvaní Juliem Streicherem, je šířen řadou nabídek prostřednictvím e-shopu. Po hrncích s portréty Adolfa Hitlera nakladatelství Naše vojsko je tato publikace dalším výsměchem obětem šoa. Obracíme se na orgány státní správy s naléhavou žádostí, aby bylo okamžitým opatřením zabráněno šíření textu hrubě hanobícího rasu, národ a přesvědčení," stojí v prohlášení předsedy Federace židovských obcí Petra Papouška.

Většina knihkupectví ze své nabídky kontroverzní knihu následně stáhla. Výjimkou je e-shop Náš směr, který je úzce spjatý s nakladatelstvím Guidemedia, jež za moderním českým vydáním Jedovaté houby stojí.

Tohle ostatně není první kauza, která se kolem Guidemedia rozpoutala. Podobná situace nastala v roce 2013, kdy byli nakladatelé stíháni kvůli vydávání projevů Adolfa Hitlera. Proces definitivně skončil teprve v loňském roce, kdy Nejvyšší soud všechny zprostil obžaloby. Soud konstatoval, že se jedná o historické texty, které dnešní radikálové nemohou přímo aplikovat. Tím, že se jedná o historické dokumenty, a nikoliv o projev sympatií k nacismu, se ostatně hájili i sami vydavatelé.

Podobně pak argumentují i momentálně v případě Jedovaté houby - jedná se prý pouze o vydávání autentických historických textů, které mohou být určeny ke studiu, a jejich účelem rozhodně není propagace nacismu a antisemitismu. Čemuž se ale v tomhle případě dá jen těžko uvěřit.

Taková věc by se dala pochopit například ve chvíli, kdyby podobné texty byly doplněné o současné komentáře vědců a historický kontext (právě nedostatečný průvodní text byl u soudu vytýkán i v případě zmíněných Hitlerových projevů).

Rovněž kdyby nakladatelství Guidemedia nebo knihkupectví Náš směr měly trochu širší nabídku, nepůsobila by celá věc tak podezřele. Tak tomu ale není a najdeme tu prakticky jen jednu kontroverzní knihu vedle druhé, přičemž z velké části jde právě o antisemitskou literaturu a texty zpochybňující holocaust.

Guidemedia se tak může chlubit tituly, jejichž samotné názvy a popisy jsou dost výmluvné:

Golem… metla Čechů - "Publikace o tragickém pádu českého nacionalismu, jejž vyvolali 'židozednáři' ve vedení Masarykova státu."

Mor v Rusku - "Tato kniha vyšla poprvé v roce 1922. Autor, očitý svědek bolševické revoluce, dochází k jednoznačnému závěru: Bolševismus je židovský vynález zkoncipovaný, iniciovaný, financovaný a realizovaný mezinárodním židovstvem."

Další publikace pak nesou názvy jako Co řekli naši velikáni o Židech?, Co víte o Židech? nebo Holocaust pod lupou, který je prý považován "obecně za jedno z nejlepších a nejdůležitějších děl revizionismu holocaustu". Vedle těchto publikací pak v nabídce Našeho směru přímo v sekci označené jako "Židé" najdeme třeba i knihy od předního českého antisemity a předsedy Národní demokracie Adama B. Bartoše - Obřezaná republika, Zpověď. Jsem antisemita?.

Stará firma

Ani samotní lidé stojící za nakladatelstvím Guidemedia a e-shopem Náš směr nemají úplně čistou minulost, která by svědčila o tom, že jim opravdu nijak nejde o propagaci antisemitismu. Zajímavou postavou je například Erik Sedláček, který je jednatel Našeho směru a do první poloviny loňského roku byl veden i jako prokurista u Guidemedia.

Sedláček se mediálně proslavil například v roce 2007 jako organizátor pochodu nacionalistické iniciativy Mladí národní demokraté pražským židovským městem, a to na výročí Křišťálové noci, tedy nechvalně známého masového protižidovského pogromu z roku 1938. Magistrát nakonec akci zakázal.

Rovněž stál za neonacistickým internetovým časopisem Poslední generace, ve kterém se objevovaly články jako Koncentrace zla - úvaha o židovském národě, Zemřelo jich skutečně šest milionů?, Jsou to stupidní židé nebo Velká židovská lež. Za tento časopis byl Sedláček společně s kolegou Liborem Budíkem v roce 2008 odsouzen k odnětí svobody.

Sedláček si měl odsedět tři roky a Budík dva, oběma ale nakonec pomohla chyba policie. Policisté totiž provedli prohlídku Sedláčkova bytu se zpožděním - poté, co vypršelo povolení. "Nemáme pochybnosti, že by k žalovanému jednání nedošlo, důkazy však nejsou použitelné," konstatovala tehdy soudkyně. Sedláček tak byl zcela osvobozen a Budíkovi byl trest zmírněn.

Z roku 2015 tu pak máme Sedláčkovu účast na otevřeně antisemitské akci Národní demokracie v Polné na výročí zavraždění Anežky Hrůzové, jejíž smrt, kterou mnozí začali považovat za židovskou rituální vraždu, v roce 1899 odstartovala silné protižidovské nálady a hilsneriádu.

Antisemitská "delegace" v čele s Adamem B. Bartošem tehdy nechala na hrobě Hrůzové ceduli s nápisem "Její smrt český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena."

Na stránkách Národní demokracie se pak o akci referovalo takto: "Účastníci si společně připomněli památku nevinné dívky, za jejíž vraždu byl odsouzen polenský Žid Leopold Hilsner. Tento hrůzný čin vyvolal značnou odezvu v nejširších vrstvách českého národa, semkl jej a výrazně přispěl k přesvědčení o nebezpečnosti a škodlivosti židovského živlu. Ať už to s vraždou Anežky Hrůzové bylo jakkoli, nezpochybnitelným faktem zůstává, že tzv. hilsneriáda se stala symbolem a výmluvným svědectvím o zdravém stavu tehdejšího národního společenství, jež se instinktivně postavilo proti židovské zvůli, nadvládě a hrozbě. Ta bohužel přetrvává dodnes."

Za tuto akci byl mimochodem Adam B. Bartoš souzen a vyvázl s podmínkou.

Další z bandy

Krom Erika Sedláčka se pak Bartošovy protižidovské akce účastnil také Pavel Kamas, který rovněž figuruje v nakladatelství Guidemedia a vydání Jedovaté houby minulý týden obhajoval v pořadu Rozstřel serveru iDNES, kde mu oponoval sociolog židovského původu Fedor Gál.

Je to poněkud groteskní podívaná, kde se Kamas velkou část vykrucuje a opět tvrdí, že se jedná pouze o vydání historických textů a o žádné sympatizování s antisemitismem a nacismem (což zní vzhledem k výše zmíněnému opravdu hodně nedůvěryhodně). Část pořadu Kamas rovněž krouží kolem tématu holocaustu, ke kterému se ale odmítá přímo vyjádřit. Z jeho náznaků plyne, že je to proto, že si uvědomuje, že by svými názory porušil zákon o popírání holocaustu.

Kamasův antisemitismus na nás dýchá i z některých jeho textů, které zveřejňuje například na svých osobních stránkách. Jako například článek Shalom, Presidente do Brasil! z konce roku 2018, kde se Kamas pouští do kontroverzního brazilského prezidenta Jaira Bolsonara. Toho v textu v duchu konspiračních teorií obviňuje z jakési účasti na celosvětovém židovském spiknutí.

"Konec konců, Brazílie je liberálně-demokratická země, a v liberálně demokratických zemích to v politice výš, než na starostu vesničky střediskové, nedotáhne nikdo, kdo nesložil slib věrnosti Šalamounově říši," píše například Kamas, a v závěru textu pak ironicky dodává: "Bolsonarův Fahrplan v kostce: vydrancovat vlastní přírodu, rozkrást majetek státu a klanět se Židům. Pro miliony obyčejných Brazilců opravdová spása. Jair Bolsonaro je jen další bezpečný hromosvod hněvu zbídačených, opět oblbnutých davů – vyrobený v Brazílii, certifikovaný u Mrtvého moře."

Shrnuto a podtrženo, máme tu tak nakladatelství a knihkupectví vydávající a prodávající otevřeně antisemitské texty, za kterým stojí vykrucující se antisemité, kterým to vše, jak se zdá, vesele prochází. Žijeme vážně v hodně absurdní době.