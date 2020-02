Hitler na hrnku, Stalin na tričku. Suvenýry s masovými vrahy ve světě končí, Česko je toleruje

Proti suvenýrům s kontroverzním potiskem už podalo trestní oznámení několik občanských aktivistů. Policie ale kauzu uzavřela s tím, že výroba ani prodej předmětů s podobiznou Adolfa Hitlera nebo Stalina nejsou v Česku protiprávní, protože jejich jediným cílem je ekonomický zisk. Policejní mluvčí Jan Daněk vloni v prohlášení do médií napsal:

"V českém právním řádu není jakýmkoliv způsobem kodifikován obecný zákaz zobrazování či veřejné prezentace jakýchkoliv symbolů, či osob."

Prodej suvenýrů s Adolfem Hitlerem, Reinhardem Heydrichem, Adolfem Eichmannem či J.V. Stalinem tak vydavateli Emerichu Drtinovi dál nese zisk. Z nálepky morálně diskutabilního chování či případné pošramocené pověsti si zjevně nic moc nedělá.

V zahraničí podobné kauzy rezonovaly ve společnosti mnohem silněji, jak ukazuje například přešlap společnosti Adidas.

Facebookovou stránku firmy v minulosti zaplavilo přes šest tisíc komentářů, které měly společné heslo: #StopAdidas. Tisíce lidí firmu ostře kritizovaly za prodej triček a sportovního vybavení s potiskem státních symbolů bývalého Sovětského svazu.

Jako první na novou řadu Adidasu reagovalo v roce 2018 Strategické komunikační centrum litevské armády, které na svůj Twitter umístilo komentář: "Je nám zle z této imperiální nostalgie, kterou stále někdo vytahuje. U firmy slavné jako Adidas je to překvapující."

Kampaň #StopAdidas

Litevský poslanec Evropského parlamentu Artis Pabriks pak reagoval prohlášením: „Adidas se připravuje na fotbal v Rusku tak, že vyrobí řadu se sovětskými symboly. Udělali by to samé se symboly nacismu?“

Občanští aktivisté v Litvě a na Ukrajině následně vytvořili několik koláží, kde srovnávali nacistický a sovětský režim, včetně počtu obětí.

"Na Ukrajině si Sověty vyvolaný hladomor vyžádal čtyři milióny životů během dvou let. 600 tisíc lidí Sovětský svaz deportoval z pobaltských států na Sibiř. To je vzhledem k malému počtu místních obyvatel stejné, jako by například z Velké Británie muselo najednou odejít pět miliónů lidí. Celosvětově se počet obětí komunismu odhaduje na 100 miliónů. Takže firmy, které propagují komunistické symboly, jako by tancovaly na jejich hrobech," popsal pro HlídacíPes.org jeden z organizátorů kampaně #StopAdidas Giedrius Sakalauskas.

Společenský tlak nakonec firmu Adidas přesvědčil, aby sportovní řadu se sovětskými symboly po dvou měsících stáhla z prodeje. O pár týdnů později nicméně s podobnou řadou výrobků přišel také americký řetězec Walmart.

Trika s nápisem SSSR a obrázkem překříženého srpu a kladiva nabízel Walmart v kategorii "hustý trika" za necelých 13 dolarů.

Tlak na firmu, aby trika vyřadila z prodeje, přišel opět z Pobaltí. Kampaň #PročNeSvastika? rozjeli podobně jako v případě Adidasu místní "elfové". Občanští aktivisté, kteří bojují proti tzv. trollům na sociálních sítích a současně se zabývají ověřováním dezinformačních kampaní a lživých zpráv především ze strany Ruska.

Ačkoliv Walmart nakonec prodej triček se sovětskými symboly stáhl ze svých online nabídek, výrobky se nadále daly sehnat přes prodejní portál Amazon.

Lithuania’s Ambassador’s in the US @RolandasKr open letter to @Walmart: Horrific crimes were committed under the Soviet symbols of a sickle-and-hammer. We trust on Walmart to withdraw the T-shirts and other products with USSR symbols. pic.twitter.com/6cQeUHKE1f