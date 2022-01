Jedli by lékaři párky v rohlíku, kdyby nebyly zdravé?

Když se zákazníci do podniku rychlého občerstvení zrovna nehrnou, chce to nápad, jak je přilákat. Jeden podnikatel takový neotřelý nápad před více než stovkou let měl.

Rodák z Haliče Nathan Handwerker (1892-1974) přesídlil v roce 1912 do Spojených států. V roce 1916 si na newyorském Coney Islandu otevřel podnik rychlého občerstvení se specializací na hot dogy, které připravoval podle receptu své manželky Idy a kořenil směsí podle receptu její babičky. A aby obstál v konkurenci, nabízel hot dogy za niklák (pět centů), čili za poloviční cenu než konkurence. Navzdory tomu se strávníci příliš nehrnuli, protože právě kvůli nízké ceně měli pochybnosti o kvalitě nabízené pochutiny. Handwerker proto vymyslel parádní marketingový trik. Zaměstnal pár chlapíků převlečených za lékaře, kteří k němu chodili hot dogy pojídat. Tímto neotřelým způsobem si nakonec dokázal získat důvěru zákazníků, kteří usoudili, že lékaři by těžko konzumovali něco, co je nekvalitní, ba dokonce zdravotně závadné. Handwerker svůj podnik nazval Nathan's Hot Dogs, později z něj vznikl řetězec Nathan's Famous. Na jeho rozšiřování pak dohlížel Handwerkerův syn Murray. V roce 1968 společnost vstoupila na burzu a dnes provozuje na čtyři stovky vlastních a franšízových podniků rychlého občerstvení ve všech padesáti amerických státech a téměř dvou desítkách zemí světa. Navíc pořádá známou soutěž v pojídání hot dogů Nathan's Hot Dog Eating Contest. Původní restaurace na rohu Surf a Stillwell Avenue stojí dodnes. Pan Handwerker měl prostě skvělý nápad a pořádnou dávku štěstí - a možná se jeho trikem inspirovali i autoři známého klišé „doporučuje devět z deseti lékařů“. I když si možná leckdo klade otázku, kdo je onen „desátý“ lékař, kterému věčně něco nejde pod fousy. Mohlo by vás zajímat Kdo vynalezl smažená kuřata? Američané to překvapivě nebyli

