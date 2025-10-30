Romance století? Měl být charismatickým hercem ze Hry na oliheň, vylákal z ní stovky tisíc
30. 10. 2025 – 7:31 | Zpravodajství | Alex Vávra
Žena z Jižní Koreje uvěřila, že si píše s hvězdou seriálu Squid Game, a během půl roku mu poslala přes devět milionů korun. Místo romantiky ale narazila na podvodníka, který využil sílu umělé inteligence i lidské důvěřivosti.
V době, kdy umělá inteligence dokáže napodobit lidskou řeč, tvář i podpis, se hranice mezi realitou a fikcí nebezpečně rozmazává. Internet se stal ideálním prostředím pro podvodníky, kteří využívají důvěřivost lidí hledajících lásku nebo přátelství. Příběh padesátileté ženy z jihokorejského města Miryang ukazuje, jak snadno se může sen o romantickém vztahu proměnit v noční můru.
Když podvodník hraje na city
Na sociálních sítích ji oslovil muž, který se představil jako herec Lee Jung-jae, hvězda celosvětově úspěšného seriálu Squid Game. Tvrdil, že chce komunikovat se svými fanoušky, a působil přátelsky i otevřeně. Žena mu uvěřila a jejich konverzace se přesunula na chatovací aplikaci KakaoTalk, kde se vztah začal prohlubovat. Podvodník používal fotografie i doklady vytvořené umělou inteligencí, aby posílil dojem autenticity. Oslovoval ji důvěrně, říkal jí miláčku nebo zlatíčko a postupně jí začal vyprávět o údajných problémech – uvízlém letu, nedostatku hotovosti nebo pracovních komplikacích. Nakonec ji požádal o peníze.
Zamilovaná žena, přesvědčená, že pomáhá skutečnému herci, neváhala. Nejprve poslala menší částku, zhruba 110 tisíc korun, ale postupně přicházely další žádosti. Každou doprovázelo ujištění, že peníze brzy vrátí, nebo že je potřebuje na VIP vstupenku, díky které se konečně osobně setkají. Celkem během šesti měsíců poslala ekvivalent více než devíti milionů korun.
Zlomené srdce i důvěra
Když se opakované výmluvy začaly kupit a slibované setkání se nikdy neuskutečnilo, ženě konečně došlo, že byla obětí podvodu. Obrátila se na policii, která potvrdila, že šlo o takzvaný romance scam – typ podvodu, kdy pachatel předstírá romantický vztah, aby oběť přiměl k finančním převodům. Případ nyní vyšetřuje provinční policejní agentura Gyeongnam, jež prověřuje i možné napojení na kambodžský zločinecký syndikát.
Aféra vyvolala v Jižní Koreji obrovskou pozornost a dotkla se i samotného herce. Jeho agentura Artist Company vydala ostré prohlášení, v němž uvedla, že se někdo vydával za Lee Jung-jaea za účelem získání finančního prospěchu. Společnost zároveň zdůraznila, že ani herec, ani jeho zástupci nikdy nepožadují peníze, převody ani sponzorské příspěvky, a vyzvala fanoušky, aby byli obezřetní.
„Budeme i nadále dělat vše pro to, abychom chránili našeho umělce a podporovali bezpečnou fanouškovskou kulturu,“ uvedla agentura. Jenže pro ženu z Miryangu už bylo pozdě. Její důvěra i úspory zmizely – a šance, že své peníze někdy uvidí, jsou mizivé.
Globální fenomén, který sílí
Romantické podvody nejsou nic nového, ale s nástupem umělé inteligence nabírají nový rozměr. Podvodníci dnes dokážou vytvářet přesvědčivé deepfake fotografie i videa a napodobit řeč skutečných osob. Oběti pak často ztratí pojem o tom, kde končí realita a začíná manipulace. Podobné případy se objevují po celém světě. Například ve Francii přišla žena o v přepočtu přes dvacet milionů korun poté, co uvěřila, že komunikuje s hollywoodským hercem Bradem Pittem. V jiných případech se podvodníci vydávali za Keanu Reevese, Elona Muska nebo Toma Cruise a přesvědčovali fanoušky, aby jim poslali peníze na „soukromé projekty“ či „charitativní akce“.
Společným jmenovatelem těchto příběhů je kombinace moderní technologie a lidské touhy po blízkosti. Stačí pár správných slov, pár důvěrných zpráv a sen o výjimečném spojení se změní ve ztrátu peněz, důstojnosti i víry v lidi.