Jeden z deseti nádorů plic zachytí lékaři včas, při preventivním vyšetření pět
17. 3. 2026 – 12:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Každý rok lékaři odhalí rakovinu plic u více než 6500 pacientů, v dobře léčitelném časném stadiu ale jen u desetiny z nich.
Z lidí, kteří podstoupí preventivní vyšetření, takzvaný screening, je dobře léčitelný nádor každý druhý. Přesto polovina oslovených na vyšetření nejde a svým pacientům možnost nabízí jen polovina praktických lékařů. Odborníci to dnes uvedli na tiskové konferenci k screeningu rakoviny plic.
Vyšetření od roku 2022 do září 2025 podstoupilo 21.000 lidí, lékaři jich oslovili více než dvojnásobek. Rizikových, tedy současných či bývalých silných kuřáků ve věku 55 až 74 let, je v populaci zhruba půl milionu. Často se ale bojí pozitivní diagnózy, proto na vyšetření raději ani nejdou.
"Ohrožení jsou zejména pacienti po onkologické léčbě, lidé s chronickým plicním onemocněním nebo po transplantacích," uvedla Martina Koziar Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.
Podezřelé plicní uzly s vysokou pravděpodobností nádoru lékaři dosud zjistili asi u tří procent vyšetřených. "U více než 165 osob se doposud podle národního registru po účasti ve screeningu potvrdil nádor plic, u poloviny z nich v nejčasnějším stadiu," řekl vědecký vedoucí Národního screeningového centra Ondřej Májek.
Právě pozdní záchyt nádorů, protože v plicích dlouho nebolí, je podle odborníků důvod, proč má rakovina plic nejhorší prognózu ze všech nádorů. "Osmdesát pět procent zemře do pěti let, i když se použijí veškeré možnosti léčby," dodala Vašáková.
Pacient, který souhlasí se zapojením do screeningu, navštíví plicního lékaře a podstoupí vyšetření na počítačovém tomografu (CT) s nízkou dávkou záření. "Tento typ vyšetření dokáže odhalit nádor dřív, než se objeví jakékoli příznaky. Pacienti pak mají větší šanci na vyléčení," uvedl Hynek Mírka z Kliniky zobrazovacích metod LF UK a Fakultní nemocnice Plzeň. Vyšetření podle něj nebolí a netrvá více než deset minut.
Lidem také lékaři nabídnou pomoc s odvykáním kouření. Své chování, ať už omezením či úplným odložením cigaret, změnilo podle Vašákové přes 60 procent účastníků screeeningu.