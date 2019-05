Je třeba k pilates prase?

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Někteří lidé už neví co by... A tak se i různé sportovní aktivity přesouvají do míst, nad nimiž občas zůstává rozum stát.

čtěte dále: Oranžová zpátečka v přístupu k euru

čtěte dále: Počítač dovede v mozku rozeznat mluvená slova

čtěte dále: Ostrov mírné náboženské tolerance v mezích zákona

čtěte dále: Raději despotický faraon než chaos a anarchie