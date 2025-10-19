Je to ta pravá? Artur Štaidl už s novou láskou bydlí, přemýšlí dokonce o svatbě
19. 10. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková
Jsou spolu sice teprve dva měsíce, ale když je někdo ten pravý, víte to hned.
Artur Štaidl ukázal svou novou přítelkyni teprve relativně nedávno: Na slavnostní premiéru muzikálu Ples upírů vyrazil v doprovodu nepřehlédnutelné a pekelně stylové potetované zrzky.
O něco později potvrdil, že si opravdu našel nový vztah. Kdo by nicméně čekal, že na všechno půjde pěkně pomalu a s rozvahou, však je mu teprve 29 let a času má dost, krutě by se spletl.
Se svou novou láskou si totiž mimořádně sedli a Artur v rozhovoru pro magazín Expres přiznal, že spolu už dokonce i bydlí.
„Jsme spolu druhý měsíc teď. Všechno to příjemně funguje a jiskří, tak jsme si řekli, proč spěchat a držet se nějakých tradičních norem. Když nám to funguje, rozumíme si a máme se rádi, tak proč ne?“ prohlásil mladý elegán.
Neodmítá dokonce ani svatbu: „Vždy jsem o tom přemýšlel tak, že když poznám tu správnou ženu, tak si ji rád vezmu a je mi asi jedno, v kolika letech to bude. Momentálně to tak cítím, je to super, máme se spolu dobře a mohlo by to tak být,“ prozradil.
Partnerka, o níž si můžeme udělat drobnou představu díky jejímu Instagramu, se jeví jako náležitě stylová víla z jiných světů: Má blízko k pohanským tradicím i fantastice. A ve volném čase ještě vystupuje v převleku za mořskou pannu. Zkrátka šmrncovní slečna, jak má být.
S tím samozřejmě souhlasí i Artur: „Mě osobě to přijde velmi zajímavé a imponuje mi to.“
Tak ať to vydrží!
