19. 10. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková

Je to ta pravá? Artur Štaidl už s novou láskou bydlí, přemýšlí dokonce o svatbě
zdroj: Profimedia.cz
Jsou spolu sice teprve dva měsíce, ale když je někdo ten pravý, víte to hned.

Artur Štaidl ukázal svou novou přítelkyni teprve relativně nedávno: Na slavnostní premiéru muzikálu Ples upírů vyrazil v doprovodu nepřehlédnutelné a pekelně stylové potetované zrzky.

O něco později potvrdil, že si opravdu našel nový vztah. Kdo by nicméně čekal, že na všechno půjde pěkně pomalu a s rozvahou, však je mu teprve 29 let a času má dost, krutě by se spletl.

Se svou novou láskou si totiž mimořádně sedli a Artur v rozhovoru pro magazín Expres přiznal, že spolu už dokonce i bydlí.

„Jsme spolu druhý měsíc teď. Všechno to příjemně funguje a jiskří, tak jsme si řekli, proč spěchat a držet se nějakých tradičních norem. Když nám to funguje, rozumíme si a máme se rádi, tak proč ne?“ prohlásil mladý elegán.

Neodmítá dokonce ani svatbu: „Vždy jsem o tom přemýšlel tak, že když poznám tu správnou ženu, tak si ji rád vezmu a je mi asi jedno, v kolika letech to bude. Momentálně to tak cítím, je to super, máme se spolu dobře a mohlo by to tak být,“ prozradil.

Partnerka, o níž si můžeme udělat drobnou představu díky jejímu Instagramu, se jeví jako náležitě stylová víla z jiných světů: Má blízko k pohanským tradicím i fantastice. A ve volném čase ještě vystupuje v převleku za mořskou pannu. Zkrátka šmrncovní slečna, jak má být.

S tím samozřejmě souhlasí i Artur: „Mě osobě to přijde velmi zajímavé a imponuje mi to.“ 

Tak ať to vydrží!

Tagy:
láska svatba bydlení vztahy
Zdroje:
Extra.cz, Expres.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

