Fyzioterapie a masáže mohou být pro seniory s výraznou slevou, ptejte se po tomhle...
19. 10. 2025 – 7:38 | Zprávy | Anna Pecena
Trápí vás bolesti zad, krku nebo kloubů? Rozhodně nejste sami. Ale než zaplatíte plnou cenu za masáž nebo fyzioterapii, pozorně čtěte dál – existují ověřené způsoby, jak si tuto péči výrazně zlevnit.
Senior Pas a místní masérské slevy
V mnoha krajích funguje Senior Pas — karta pro seniory, která otevírá slevy u různých partnerů. V katalogu Senior Pasu je možné nalézt konkrétní masérská studia, která poskytují slevu 15 % na masáže po předložení karty.
Například v obci Troubsko (Blansko) je u masérského studia Oldřiska Masáže uvedeno, že držitel Senior Pasu má nárok právě na 15 % slevu.
To znamená: pokud běžná masáž stojí 500 Kč, senioři mohou zaplatit už kolem 425 Kč.
Městské karty seniorů a lokální nabídky
Některé městské části nabízejí vlastní karty seniora, které mohou být využity u vybraných poskytovatelů služeb — včetně masérů.
Například v Praze 10 platí, že držitel Karty seniora Prahy 10 získá 25 % slevu na klasické a relaxační masáže v zařízení CKP Sámova.
To už je velký skok — čtvrtina dolů z ceny! Pokud žijete ve větším městě, zeptejte se na podobný program ve své městské části.
Slevy v konkrétních salónech: „den pro seniory“
Některá masážní studia pravidelně vyhlašují „dny pro seniory“. Například v salónu Thaigo platí, že v úterý a ve středu dopoledne je sleva 20 % pro klienty nad 65 let na všechny typy masáží.
To je výhoda, kterou často nenajdete na hlavní nabídce, ale přímým dotázáním — nebo sledováním webových stránek salonu — lze získat výhodu.
Pojišťovny a příspěvky na rehabilitační aktivity
Masáže nebo fyzioterapie mohou být částečně hrazeny nebo dotovány zdravotní pojišťovnou v rámci preventivních programů. U pojišťovny VZP si lze nárokovat příspěvek až 2 000 Kč ročně na rehabilitační aktivity, mezi které patří i masáže či fyzioterapie.
To neznamená plné hrazení, ale pokud se dobře podloží doklady a splní podmínky, můžete výrazně snížit vlastní výdaje.
Jak postupovat (a kde všude hledat)
-
Zjistěte, zda vlastníte Senior Pas (či obdobnou kartu) — a prohlédněte si seznam partnerů ve vašem kraji.
-
U místních masérů nebo fyzioterapeutů se přímo zeptejte: “Máte senior slevu?”
-
Sledujte webové stránky salonů — často vyhlašují speciální dny nebo „senior dopoledne“.
-
Prostudujte nabídky vaší zdravotní pojišťovny; některé pojišťovny uvádějí, že podporují rehabilitační programy pro seniory.
-
Uchovávejte účtenky a potvrzení platby — při žádosti o příspěvek či refundaci mohou být nutné.
Díky těmto možnostem mohou senioři reálně ušetřit na každé masáži či fyzioterapii, kterou by absolvovali — občas i desítky procent. Sami sebe tím nejen potěšíte, ale ulevíte i peněžence.