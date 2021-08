Jako vejce vejci a jako hrášky v lusku

Jak od sebe učitelé rozeznávají žáky ve třídách, kde jsou povinné školní uniformy? Odpověď je jednoduchá: Těžko! A jako by to samo o sobě nestačilo, ve skotském Greenocku to mají ještě těžší.

Asi si každý dokáže představit, jaký balvan ze srdce spadne rodičům i učitelům, když se drobotina může konečně po zdánlivě nekonečných měsících vrátit k prezenční výuce. Výjimkou v tomto ohledu není ani katolická základní škola svaté Marie (Saint Mary's Primary School) ve skotském Greenocku. Pánům učitelům to ale kalí jeden detail: Do školy teď nově nastoupilo rovnou třináct párů dvojčat, která bude o to těžší od sebe rozeznat, že tamní děti nosí školní uniformy. Prostě podobná jako vejce vejce, nebo - jak říkají Angličané - jako dva hrášky v lusku.

V celé západoskotské oblasti Inverclyde, kde Greenock (odpovídající co do počtu obyvatel zhruba Přerovu) leží, pak do první třídy nastoupilo rovnou patnáct dvojčat. To je sice sakra vysoké číslo, přesto byl v tomto ohledu rekordní rok 2015, kdy do škol v Inverclyde napochodovalo do první třídy rovnou devatenáct dvojčat.

Mohlo by se zdát, že pro dvojčata bude vstup do školy jednodušší, když vlastně hned od prvního dne mají ve třídě někoho, koho dobře znají – svého sourozence. Ale už při pořizování školní fotografie docházelo ke strkanicím a vypadá to, že se milá dvojčata budou spíš mezi sebou rvát než kamarádit. Prostě – chudáci učitelé. Pořizování školní fotografie se neobešlo bez strkanice a hádky mezi dvojčaty | zdroj: Profimedia

Pravda je, že Inverclyde již několik let poutá pozornost svým záhadně vysokým počtem dvojčat. Na tisíc porodů jich tu připadá 18, což je o pětinu více než kdekoli jinde ve Skotsku. Také proto si už oblast vysloužila přezdívku Twinverclyde.

Kde se to tam bere, není nikomu jasné. Ale třeba v tom mají prsty bájní bratři-dvojčata Horsa a Hengist, kteří tu zanechali genetickou stopu v době, kdy jako žoldáci bojovali proti Piktům pro krále Vortigerna – než se obrátili proti němu.