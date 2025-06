Jako princezna bojovnice: Herečka Jana Bernášková ani ve svých outfitech nepropadá přílišné křehkosti

Na první pohled působí křehce se svými dlouhými, krásnými vlasy až étericky, s jemným úsměvem a přirozenou elegancí, jakou si nevymyslíte. Ale pod tou jemností se skrývá ostrý vnitřní meč. Jana Bernášková je žena, která si prošla vlastním pohádkovým labyrintem. A místo aby čekala na záchranu, naučila se bojovat s vlastními draky a poutavě o nich napsala ve své knize.

Skutečná Jana Bernášková jde svou cestou a popisuje ji s odzbrojující přirozeností. V knize Jak přežít svého muže není za sklem ani v bezpečné vzdálenosti. Je opravdová, zranitelná, vtipná. Princezna, která se nebojí přiznat, že občas zakleje, nespí celou noc a ráno zapomene dceři připravit svačinu. Právě tahle syrovost s nadhledem si získala srdce čtenářek, které už dávno nevěří na zámky a princátka, ale stále sní o vlastním prostoru, kde mohou být samy sebou. Kniha se stala bestsellerem, a i když je Jana výbornou herečkou, psaní by se rozhodně neměla vzdávat. Má totiž dar říkat věci tak, jak to mnohé z nás cítí – jen jsme to ještě neuměly pojmenovat.

Herečka a autorka si dovoluje být vším, čím zrovna potřebuje

Ve svých outfitech nevypadá zdaleka tak jemně, jak by se možná čekalo od vizuálně laděné ženy, jako je právě tato herečka a spisovatelka. Jana Bernášková se nebojí vrstvit kontrasty – ženskost kombinuje s lehkou ironií, eleganci s pohodlím, jemné barvy s ostrými střihy. Nehraje si na dokonalost. V šatech umí být křehká i sebejistá, v saku zas klidně provokativní. Její styl není o tom, co se nosí, ale co vypovídá. A právě tím zůstává nezaměnitelná. Protože každým kouskem oblečení, stejně jako každou větou, říká: „Jsem tady. A jsem svá.“

Minimalismus se sílou spisovatelky

Černý kalhotový kostým nikdy nevyšel z módy, ale v podání Jany Bernáškové dostává úplně nový význam. Nepůsobí přísně, ani chladně, ale naopak. Je uvolněný, městský, sebevědomý. Volnější blejzr s ležérně shrnutými rukávy dává tušit, že jeho nositelka sice ovládá prostor, ale není na nikom závislá.

Pod sako zvolila jednoduché tílko v teplém zemitě hnědém odstínu, které vnáší do celé kombinace nenápadnou ženskost. Tmavé kalhoty s ostrým pukem protahují siluetu, ale zároveň zůstávají pohodlné – ideální volba pro ženu, která chce být v pohybu i v klidu současně.

Místo podpatků zvolila lesklé polobotky – gesto, které říká: „Můžu být elegantní, ale nemusím se přitom trápit.“ Kabelka v laku pak jen doladí dojem, že každý detail má své místo, ale nic tu není navíc.

Tenhle look je důkazem, že méně může být opravdu víc, pokud víte, co chcete říct. Kombinace sako–kalhoty–tílko je sice jednoduchá, ale právě to jí dodává sílu. Dovoluje totiž vyznít vám vašemu postoji, postoji těla, výrazu i náladě. Ať už jdete na premiéru, pracovní schůzku nebo večerní setkání s přáteli, podobný outfit bude fungovat vždy. Jen mu dejte svůj akcent, třeba rudou rtěnku, výrazný prsten nebo oblíbený parfém.

Červeno-bílá hra, která baví víc než trendy

Když někdo řekne „žena v červeném“, často si představíme okázalost, svůdnost, ohnivost, dramatičnost. Jana Bernášková to ale celé přepisuje. V jejím podání není červená ani náhoda, ani výstřelek. Je to hravý manifest odvahy, nadhledu a ženskosti bez přívlastků.

1. Power káva

V prvním outfitu, který kombinuje rudý kostým s bílým tričkem a černou crossbody kabelkou, působí jako urban intelektuálka po svém. S šálkem espressa v ruce a lakovkami na nohou říká: „Nebojím se být vidět, ale nepotřebuju k tomu křičet.“ Je to look, který se dá nosit z redakční porady rovnou na premiéru nebo třeba na kávu s někým, kdo vás má co inspirovat.

2. Červená s chutí léta

Uprostřed koláže přichází hravost v nejčistší podobě, páskové sandálky, bílé široké kalhoty a košile svázaná v pase vytvářejí pocit, jako by Jana právě vystoupila z letního filmu. A ten nejchytřejší detail? Ledvinka přes boky. Praktická, stylová a s červenou dávkou sebevědomí. V tomhle looku je připravená na život – ať už ji čeká premiéra, nebo zmrzlina s dětmi.

3. Šach-mat v kostce

Třetí outfit je jako módní verze léto na venkově, duše ve městě. Dlouhé šaty s červeno-bílým kostkovaným vzorem, páskové sandálky a výrazná kabelka přes záda vytvářejí dojem, že tahle žena má své tempo, není ve spěchu, ale přesně ví, kam jde. Šaty se houpou s každým krokem, stejně jako vyprávění z jejího života – volné, ale strukturované.